CHARLIE KIRK, ASESINADO: UPDATES

Charlie Kirk minutos antes de que le dispararan en Orem, Utah. Amy KING / UGC / AFP

Publicado por Sabrina Martin 10 de septiembre, 2025

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y una de las voces conservadoras más influyentes de Estados Unidos, fue asesinado durante un evento universitario en Utah. El ataque, que ocurrió mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes, desató caos en el campus y ha conmocionado al país. Las autoridades confirmaron que un sospechoso fue detenido, mientras continúan las investigaciones.

La noticia generó una rápida reacción tanto en el ámbito político como en los medios de comunicación y en la comunidad internacional. Dirigentes estadounidenses y líderes extranjeros han expresado su pesar y han transmitido mensajes de condolencia a la familia del activista.

06:43 pm Pierre Poilievre condena el asesinato y defiende la libertad de expresión 02:12 11/09/2025 02:12 11/09/2025 El líder conservador canadiense, Pierre Poilievre, manifestó su rechazo absoluto al ataque contra Charlie Kirk. Subrayó que la violencia política nunca puede justificarse y pidió que el responsable sea llevado ante la justicia. También resaltó que la libertad de expresión debe ser protegida y transmitió sus oraciones a la familia del activista estadounidense.

06:42 pm Joe Biden condena el asesinato de Charlie Kirk 18:42 10/09/2025 18:42 10/09/2025 El expresidente Joe Biden también se pronunció tras el asesinato de Charlie Kirk, señalando que en Estados Unidos no hay espacio para este tipo de violencia y que es urgente ponerle fin. Expresó sus condolencias a la familia del activista conservador y aseguró que tanto él como la primera dama Jill Biden mantienen en sus oraciones a sus seres queridos.

06:34 pm Robert F. Kennedy Jr. recuerda a Charlie Kirk como un defensor incansable de la libertad de expresión 18:34 10/09/2025 18:34 10/09/2025 El secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. lamentó profundamente el asesinato de Charlie Kirk y lo describió como un amigo cercano y un luchador valiente por la libertad de expresión. Subrayó que su muerte representa la pérdida de una de las voces más influyentes de su generación y expresó sus condolencias a la esposa de Kirk, Erika, y a sus hijos, destacando que el legado de su defensa de la verdad permanecerá como inspiración.

06:26 pm María Corina Machado envía condolencias desde Venezuela 01:29 11/09/2025 01:29 11/09/2025 La líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó su solidaridad tras el asesinato de Charlie Kirk: “Mis oraciones y las de millones de venezolanos están con Charlie Kirk, su familia, sus colegas y amigos. Su asesinato es un acto monstruoso que debe ser repudiado por todos los ciudadanos del mundo. El pilar de una sociedad democrática es el derecho sagrado a la libertad de expresión y al pluralismo político. Nuestras más sentidas condolencias al pueblo de los Estados Unidos.

Que Dios lo reciba en su Gloria.”.

06:15 pm Bernie Sanders condena el ataque

18:15 10/09/2025 18:15 10/09/2025 El senador Bernie Sanders se pronunció tras el asesinato de Charlie Kirk y pidió rechazar la violencia política en todas sus formas: “La violencia política no tiene lugar en este país. Debemos condenar este ataque horrendo. Mis pensamientos están con Charlie Kirk y su familia”, escribió.

05:48 pm Nuevo video muestra a un hombre huyendo tras el disparo 01:11 11/09/2025 01:11 11/09/2025 Libs of TikTok difundió un video en el que, segundos después de que Charlie Kirk recibiera el disparo, se observa a un hombre corriendo por el tejado del edificio desde donde se habría efectuado el ataque.

05:44 pm Libs of TikTok comparte imagen del presunto tirador 17:44 10/09/2025 17:44 10/09/2025 La cuenta Libs of TikTok publicó imágenes del edificio desde donde habría disparado el asesino de Charlie Kirk. En el video se observa a una persona en el tejado minutos antes del tiroteo, lo que ha generado especulación sobre cómo se planificó el ataque y la falta de seguridad en la zona.

05:39 pm Ben Shapiro: “Hoy lloro por Charlie y por mi país” 00:42 11/09/2025 00:42 11/09/2025 El comentarista conservador Ben Shapiro expresó en X su dolor por el asesinato de Charlie Kirk, recordando que lo conoció desde joven y lo consideró un líder nato. "Lloro por la familia de Charlie, y lloro por mi país hoy. Pero, sobre todo, lloro por Charlie”, expresó.



Destacó que Kirk no solo construyó una de las organizaciones políticas conservadoras más influyentes, sino que también fue un hombre guiado por valores bíblicos. Shapiro llamó a continuar su legado, luchando por un Estados Unidos en el que se pueda defender la verdad y debatir sin miedo a la violencia.



05:36 pm La izquierda interrumpe minuto de oración por Charlie Kirk en el Congreso 00:36 11/09/2025 00:36 11/09/2025 Durante una sesión en la Cámara de Representantes, el presidente Mike Johnson pidió a los legisladores y asistentes en la galería ponerse de pie para guardar un momento de oración en memoria de Charlie Kirk y su familia. Sin embargo, miembros de la extrema izquierda comenzaron a gritar e interrumpieron el acto solemne, generando indignación entre los presentes y marcando un momento de tensión en el homenaje.

05:32 pm FBI confirma detención del sospechoso

00:33 11/09/2025 00:33 11/09/2025 El director del FBI, Kash Patel, informó que el autor del tiroteo en Utah, que terminó con la vida de Charlie Kirk, se encuentra bajo custodia. A través de un mensaje público agradeció la cooperación de las autoridades locales y estatales en la investigación: “Gracias a las autoridades locales y estatales en Utah por su colaboración con el FBI. Proporcionaremos actualizaciones cuando sea posible”.

05:19 pm Obama condena la violencia y envía condolencias a la familia 00:27 11/09/2025 00:27 11/09/2025 El expresidente Barack Obama reaccionó al asesinato de Charlie Kirk a través de X, donde rechazó el ataque y pidió reflexionar sobre la violencia política en el país. “Aún no sabemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia”, escribió. También expresó sus condolencias a la familia del activista: “Michelle y yo oraremos por la familia de Charlie esta noche, especialmente por su esposa Erika y sus dos hijos pequeños”.

04:48 pm Netanyahu lamenta la muerte de Kirk 23:55 10/09/2025 00:27 11/09/2025 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó su pesar por el asesinato de Charlie Kirk y destacó su cercanía con el activista conservador. En un mensaje público, Netanyahu lo describió como “un amigo incondicional de Israel” y subrayó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y los valores judeocristianos. El mandatario recordó que había conversado con él hace apenas dos semanas para invitarlo a Israel, una visita que ahora no podrá realizarse.