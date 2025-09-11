La esposa de Bob Menéndez es condenada a más de cuatro años de prisión por su papel en una red de sobornos
El fallo llega meses después de que un jurado la declarara culpable de conspirar junto con su esposo para aprovechar la influencia política del entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La justicia federal sentenció este jueves a Nadine Menéndez, esposa del exsenador demócrata Bob Menéndez, a 54 meses de prisión por su papel en un esquema de sobornos que involucró dinero en efectivo, lingotes de oro y un automóvil de lujo. El fallo llega meses después de que un jurado la declarara culpable de conspirar junto con su esposo para aprovechar la influencia política del entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La condena, sin embargo, quedó por debajo de los siete años de cárcel solicitados por la fiscalía, que la consideró el “segundo miembro más culpable” de la trama, solo detrás de Bob Menéndez, actualmente preso en una cárcel federal de Pensilvania.
El papel de Nadine Menéndez en el caso
Durante el juicio, los fiscales insistieron en que Nadine no fue una participante secundaria ni circunstancial, sino una figura activa que facilitó los contactos y contribuyó a las gestiones ilegales. En documentos judiciales, remarcaron que su participación no fue “de mala gana o a pequeña escala”, sino con plena disposición.
Por su parte, la defensa pidió clemencia al tribunal alegando problemas de salud, antecedentes de violencia doméstica y la necesidad de recibir tratamiento médico por cáncer. El juez Sidney Stein tomó en cuenta esos factores, pero recalcó que la sentencia debía ser lo suficientemente severa como para servir de advertencia: “La gente tiene que entender que hay consecuencias”, señaló.
Argumentos de la defensa y entrega diferida
Su equipo legal solicitó una pena reducida de apenas un año, alegando que un periodo más extenso comprometería sus posibilidades de tratamiento contra el cáncer. En apoyo a esa petición, presentaron una carta médica detallando complicaciones quirúrgicas y la necesidad de más procedimientos.
Finalmente, el juez permitió que Nadine se entregue a prisión el 10 de julio del próximo año, con el objetivo de completar las intervenciones médicas necesarias antes de iniciar su condena.