El Departamento del Interior propone derogar la normativa sobre tierras públicas de la era Biden y establecer una gestión equilibrada y de usos múltiples

La propuesta de la Administración Trump argumenta que limita el uso múltiple de las tierras, afectando la producción de energía, minerales, madera, pastoreo y recreación en regiones occidentales.

Doug Burgum en una reunión de gabinete (Archivo)/ Jim WatsonAFP

Agustina Blanco

La Administración de Donald Trump propuso el miércoles revocar una norma implementada durante la era Biden que buscaba priorizar la conservación de tierras públicas federales, en lugar de abrirlas a actividades como la minería, la perforación petrolera o el pastoreo. 

Esta medida, finalizada en abril del año pasado por la Oficina de Gestión de Tierras (BLM), ponía la conservación en igualdad de condiciones con el desarrollo industrial por primera vez desde la creación de la agencia en 1946, protegiendo millones de acres de amenazas como el cambio climático y la explotación extractiva.

La propuesta de la Administración Trump argumenta que limita el uso múltiple de las tierras, afectando la producción de energía, minerales, madera, pastoreo y recreación en regiones occidentales. 

“La regla de Tierras Públicas de la Administración anterior tenía el potencial de bloquear el acceso a cientos de miles de acres de tierras de uso múltiple, impidiendo la producción de energía y minerales, la gestión de la madera, el pastoreo y la recreación en todo el Oeste”, declaró el secretario del Interior, Doug Burgum, a través de un comunicado.

Críticas a la propuesta

Por el contrario, defensores ambientales criticaron la decisión, afirmando que perjudicará los esfuerzos de conservación. “Esta norma preveía hábitats saludables y ahora se está eliminando tontamente en beneficio de la agenda 'Perfora, perfora, perfora'”, señaló Vera Smith, directora de bosques nacionales y tierras públicas de Defenders of Wildlife, en una declaración escrita.

Sobre las tierras federales 

Las tierras federales, que abarcan más de 245 millones de acres en el Oeste de Estados Unidos, pueden arrendarse a entidades privadas, incluyendo empresas energéticas y mineras. La norma de 2024 también permitía a tribus indígenas, estados y distritos de conservación arrendar estas tierras, pero exclusivamente con fines de preservación, en lugar de explotación comercial.

