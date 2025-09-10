Trump recibe a exrehenes de Hamás y a familiares de personas que aún se encuentran cautivas en Gaza

Publicado por Leandro Fleischer 10 de septiembre, 2025

Representantes de familias de rehenes y sobrevivientes del cautiverio de Hamás se reunieron este miércoles en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, según informó el medio israelí Ynet.

En el encuentro participaron Elai David, hermano del rehén Eviatar David, y los sobrevivientes Ohad y Raz Ben Ami. Trump reafirmó su compromiso con la liberación de los 48 rehenes que aún permanecen en manos de Hamás, asegurando a los presentes que su Administración trabaja incansablemente para lograr su regreso.

La reunión contó con la presencia de altos funcionarios del Gobierno estadounidense, incluyendo al vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff. Trump destacó la relevancia de reunir a los principales líderes de su Administración para demostrar el compromiso de Estados Unidos con la causa de los rehenes.

Durante el encuentro, Trump preguntó si una mayor presión militar podría contribuir a resolver la situación. Las familias respondieron que tal acción pondría en peligro a los rehenes y que la única solución viable es un acuerdo para poner fin a la guerra y liberar a los cautivos, una postura con la que el presidente estuvo de acuerdo.

Trump expresó alivio al ver a los sobrevivientes Ohad y Raz, reconoció el horror de la situación de los rehenes y reiteró el compromiso de su Administración para garantizar su liberación.

Elai David, hermano del rehén Eviatar David, declaró tras la reunión: "El presidente nos prometió que está trabajando para lograr un acuerdo que salve a los rehenes y los traiga a casa. Queremos agradecerle y decir que confiamos en él y en sus esfuerzos", informó Ynet.

Encuentro con el presidente francés Macron



En un evento paralelo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió en el Palacio del Elíseo con familiares de cuatro rehenes que llevan 705 días en cautiverio en manos de Hamás, según Ynet. A pesar de las tensiones diplomáticas entre Israel y Francia, Macron prometió abordar el tema de los rehenes durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará este mes en Nueva York.

En la reunión, que duró aproximadamente dos horas, participaron el padre del rehén fallecido Guy Iluz, la madre del rehén Guy Gilboa Dalal, la madre de Eviatar David y el hermano del rehén Nimrod Cohen. Los familiares transmitieron a Macron la exigencia de que sus seres queridos sean la prioridad en cualquier discusión sobre el futuro de la región. Describieron la difícil situación de los rehenes, los testimonios de los sobrevivientes y los videos publicados recientemente, además de hablar sobre el sufrimiento de las familias.

En un comunicado conjunto, las familias exigieron a las autoridades de Israel y del mundo que trabajen para la liberación de los 48 rehenes, tanto los vivos como los muertos.

Macron aseguró que desde el 7 de Octubre los rehenes han sido una parte integral de su agenda y prometió que seguirá considerando su liberación como una prioridad para poner fin a la guerra. Al salir del Palacio, los familiares fueron recibidos por miembros de la comunidad judía que expresaron su apoyo.

Como se mencionó, el encuentro se llevó a cabo en medio de tensiones entre Israel y Francia debido a las críticas de París a la guerra del Estado judío contra Hamás y a la intención del Gobierno francés de reconocer un Estado palestino.

Además, recientemente Emmanuel Macron intentó organizar una reunión con líderes judíos estadounidenses al margen de la Asamblea General de la ONU a finales de este mes en Nueva York, pero los únicos momentos disponibles para el presidente francés eran durante Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío).

No tendrá lugar por esa razón, aunque los líderes no se habrían reunido con Macron de todos modos, dijo a JNS una fuente invitada a la reunión.

"Creo que las organizaciones, en su mayoría, no habrían participado", declaró la fuente. "El tipo tiene un 15% de popularidad en Francia. No es nuestro trabajo ayudarle", agregó.