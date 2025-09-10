Jueza bloquea a Trump de remover a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de septiembre, 2025

Una jueza federal en Washington bloqueó este martes la decisión del presidente Donald Trump de remover a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. La magistrada Jia Cobb concedió una orden temporal que permitirá a Cook mantenerse en el cargo mientras avanza la demanda presentada contra su destitución.

El fallo se produce en vísperas de la próxima reunión de política monetaria de la Fed, prevista para el 16 y 17 de septiembre, y representa un nuevo capítulo en la tensión entre la Casa Blanca y el banco central. Cobb argumentó que Cook tiene “una probabilidad sustancial” de demostrar que la Administración Trump violó la Ley de la Reserva Federal, que establece que sus miembros solo pueden ser removidos por causa justificada.

Trump había anunciado la salida de Cook tras acusaciones de fraude hipotecario, difundidas días antes por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte. Aunque el Departamento de Justicia abrió una investigación, los abogados de Cook niegan cualquier conducta indebida y sostienen que nunca se le dio oportunidad de defenderse. Según ellos, el verdadero objetivo del presidente es abrir un asiento en la junta para nombrar a un aliado y presionar por recortes de tasas.

La defensa celebró la decisión judicial como una victoria para la independencia del banco central. “Permitir que el Presidente destituya ilegalmente al Gobernador Cook basándose en acusaciones vagas e infundadas pondría en peligro la estabilidad de nuestro sistema financiero y socavaría el estado de derecho”, afirmó el abogado Abbe Lowell.

El caso, considerado sin precedentes, podría escalar pronto a la Corte Suprema y marcar un precedente sobre los límites del poder presidencial frente a una institución diseñada para funcionar sin injerencia política. Cook, nombrada por Joe Biden, tiene mandato hasta 2038 y, por ahora, seguirá en su puesto mientras continúa la batalla legal.