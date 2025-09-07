JD Vance sobre una posible candidatura presidencial: “Si hacemos un buen trabajo, podremos hablar de política en 2027”

Publicado por Agustina Blanco 7 de septiembre, 2025

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, abordó por primera vez la posibilidad de una candidatura presidencial en 2028 durante una aparición en el programa My View con Lara Trump el sábado por la noche.

Aunque no confirmó formalmente su postulación, Vance reconoció la posibilidad, enfatizando que su enfoque actual está en desempeñar su rol como vicepresidente y que cualquier candidatura futura requerirá un arduo trabajo.

El vicepresidente expresó su rechazo a la idea de planificar prematuramente su futuro político. "No me gusta pensar en eso", dijo sobre una posible candidatura presidencial. "Si hacemos un buen trabajo en 2025 y 2026, podremos hablar de política en 2027. Creo que el pueblo estadounidense está harto de quienes ya se postulan para el próximo cargo, siete meses después de haber iniciado el actual".

Además, subrayó que, de decidir postularse, enfrentará una competencia significativa. "Hay mucha gente excelente", afirmó. "Si termino postulándome, no me lo van a dar, ni en el partido republicano ni a nivel nacional. Simplemente voy a seguir trabajando duro".

Sobre su rol actual

Añadió, que ser vicepresidente "podría ser el trabajo más importante que he tenido, aparte de ser padre de esos tres hermosos hijos", y que su prioridad es desempeñarse bien en su rol actual, confiando en que "la política se resolverá sola" si desempeña un buen trabajo.

Cuando se le preguntó sobre posibles candidatos demócratas para 2028, Vance fue crítico, señalando que "la mayoría de ellos obviamente tienen antecedentes muy malos", aunque no entró en detalles específicos.