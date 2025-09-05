El Senado de Texas da luz verde a una ley que impide a las personas trans usar baños distintos a los de su sexo biológico
La norma también establece fuertes multas para escuelas, universidades y agencias que no la cumplan.
El Senado de Texas aprobó un proyecto de ley que prohíbe a las personas transgénero utilizar baños y vestuarios públicos distintos a los de su sexo biológico, además de impedir que sean ubicadas en cárceles o prisiones de acuerdo con su identidad de género. La iniciativa, ahora pasa al despacho del gobernador Greg Abbott para su firma, quien ya ha respaldado iniciativas similares.
Un marco legal con sanciones inéditas
El texto aprobado no solo limita el acceso a espacios públicos, sino que establece penalidades económicas para instituciones que lo incumplan. Escuelas, universidades y agencias estatales enfrentarán multas de 25.000 dólares por primera infracción, y de 125.000 dólares si reinciden.
Una década de intentos
No es la primera vez que en Texas se impulsa una medida de este tipo. En la última década, Texas ha considerado más de 16 proyectos de ley similares. Actualmente, 19 estados ya cuentan con algún tipo de restricción, lo que significa que alrededor del 26% de la población trans vive bajo estas limitaciones.
Impacto en el sistema penitenciario
Uno de los puntos más controvertidos es la disposición que obliga a que los reclusos transgénero sean alojados según su sexo biológico. Críticos advierten que esto podría entrar en conflicto con la Ley Federal para la Eliminación de la Violación en Prisiones, que obliga a ubicar a los internos en los lugares donde tengan mayor seguridad.
Reacciones y escenario judicial
Con la inminente firma de Abbott, Texas se perfila como el estado con la política más estricta en el país respecto al uso de baños, vestuarios y centros de reclusión para personas transgénero.