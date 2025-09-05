Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

El Senado de Texas da luz verde a una ley que impide a las personas trans usar baños distintos a los de su sexo biológico

La norma también establece fuertes multas para escuelas, universidades y agencias que no la cumplan.

Banderas del orgullo trans

Banderas del orgullo transRobyn Beck / AFP

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

El Senado de Texas aprobó un proyecto de ley que prohíbe a las personas transgénero utilizar baños y vestuarios públicos distintos a los de su sexo biológico, además de impedir que sean ubicadas en cárceles o prisiones de acuerdo con su identidad de género. La iniciativa, ahora pasa al despacho del gobernador Greg Abbott para su firma, quien ya ha respaldado iniciativas similares.

Un marco legal con sanciones inéditas

El texto aprobado no solo limita el acceso a espacios públicos, sino que establece penalidades económicas para instituciones que lo incumplan. Escuelas, universidades y agencias estatales enfrentarán multas de 25.000 dólares por primera infracción, y de 125.000 dólares si reinciden.

Una década de intentos

No es la primera vez que en Texas se impulsa una medida de este tipo. En la última década, Texas ha considerado más de 16 proyectos de ley similares. Actualmente, 19 estados ya cuentan con algún tipo de restricción, lo que significa que alrededor del 26% de la población trans vive bajo estas limitaciones.

Impacto en el sistema penitenciario

Uno de los puntos más controvertidos es la disposición que obliga a que los reclusos transgénero sean alojados según su sexo biológico. Críticos advierten que esto podría entrar en conflicto con la Ley Federal para la Eliminación de la Violación en Prisiones, que obliga a ubicar a los internos en los lugares donde tengan mayor seguridad.

Reacciones y escenario judicial

Diversas organizaciones de defensa de los derechos transgénero expresaron su rechazo. Aunque aún no está confirmado, existe la posibilidad de que la norma sea llevada a los tribunales una vez que se convierta en ley.
Con la inminente firma de Abbott, Texas se perfila como el estado con la política más estricta en el país respecto al uso de baños, vestuarios y centros de reclusión para personas transgénero.

LO ÚLTIMO

Recomendaciones

tracking