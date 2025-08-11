Los tribunales permiten que los estados rojos prohíban los fármacos de "afirmación de género" para los niños y que los niños no entren en los baños de las niñas

Publicado por Greg Piper 11 de agosto, 2025

Los estados republicanos están recibiendo luz verde del Tribunal Supremo -y un tribunal de apelación recibió una revocación desproporcionada por SCOTUS-, para que se apliquen leyes que dan prioridad al sexo sobre la identidad de género en la medicina y la educación, lo que refuerza la creciente división entre las jurisdicciones conservadoras y liberales en cuanto a los rasgos inmutables frente a los rasgos fluidos.

El Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito de EE.UU. se negó a bloquear la prohibición de Oklahoma de las transiciones de género medicalizadas para menores, confirmando una sentencia de un tribunal inferior que había retrasado la revisión para esperar la decisión del Tribunal Supremo sobre la ley de Tennessee "sustancialmente similar". El panel estaba compuesto por jueces nominados por los presidentes George W. Bush, Obama y Trump.

Los menores seudónimos que buscan acceso continuo a bloqueadores de la pubertad y hormonas de sexo cruzado para tratar la disforia de género diagnosticada bajo la cláusula de igual protección de la 14ª Enmienda, y sus padres bajo su cláusula de debido proceso, tienen pocas probabilidades de tener éxito en el fondo, dictaminó el tribunal de apelaciones con sede en Denver.

"La ley de Idaho refleja la realidad biológica, protegiendo la privacidad y la seguridad de todos los estudiantes"

Un juez federal de Idaho no permitirá que los alumnos transexuales del instituto de secundaria de Boise utilicen los baños del sexo opuesto mientras continúa su demanda contra la ley SB 1100, de dos años de antigüedad. El 9º Circuito rechazó esta primavera bloquear la ley más amplia, que obliga a los estudiantes a utilizar los baños, vestuarios, vestuarios y alojamientos para pasar la noche de la escuela pública correspondientes a su sexo.

El juez de distrito de Estados Unidos David Nye dio una larga explicación sobre los intereses de privacidad de los estudiantes en un baño, no sólo cuando hacen sus necesidades en los compartimentos individuales, rebatiendo el énfasis de los impugnadores en ocultar "cuerpos desnudos" en el análisis del 9º Circuito.

El Fiscal General del Estado, Raul Labrador, dijo que el fallo de Nye afirma que "la ley de Idaho refleja la realidad biológica, protegiendo la privacidad y la seguridad de todos los estudiantes" y es "otra victoria del sentido común [sic] y la dignidad de las mujeres y las niñas frente a los activistas que tratan de impulsar una agenda dañina."

Proteger a los niños vence a las "declaraciones contemporáneas" antitrans de unos pocos legisladores

La SB 613 de Oklahoma "discrimina en función de la edad y el propósito médico y satisface la revisión de base racional", dijo el miércoles el 10º Circuito, importando las conclusiones del SCOTUS sobre la prohibición de la transición de menores de Tennessee y el bajo umbral judicial bajo el que se evaluó, que los tribunales utilizan para leyes que no afectan a una clase protegida.

"El tribunal de distrito determinó que los procedimientos de transición de género para menores de edad pueden resultar en riesgos permanentes para la salud de los niños, incluyendo el desarrollo cerebral deteriorado, el desarrollo educativo deficiente, el impacto en la densidad ósea, los genitales subdesarrollados y la infertilidad", y cualquier "incertidumbre médica y científica" sobre ellos pesa a favor de los juicios legislativos, dice el fallo.

"En esta área continua y en evolución de la medicina", a la luz de los "debates en curso entre los profesionales de la medicina", el panel dijo que "Oklahoma tiene un interés legítimo en la salud y el bienestar de sus hijos y el uso de la edad para determinar la accesibilidad de los procedimientos de transición de género se relaciona racionalmente con ese interés legítimo."

Poco hay diferente entre las leyes de Tennessee y Oklahoma, por lo que el análisis de la SCOTUS "prevalece", dice la sentencia.

"Falta de identidad"

Existe una "falta de identidad" entre la condición transgénero y "los diagnósticos médicos excluidos" de disforia de género, trastorno de identidad de género e incongruencia de género para los que están prohibidos los bloqueadores y las hormonas, lo que refleja la conclusión de SCOTUS décadas antes de que "no toda clasificación legislativa relativa al embarazo es una clasificación basada en el sexo."

El panel también desestimó las "declaraciones contemporáneas de unos pocos legisladores" como relevantes para el argumento de los impugnadores de que la ley estaba motivada por animidad antitrans, citando declaraciones de otros legisladores y del gobernador que se centraban en la salud y la seguridad de los niños y en la limitación de la ley a los niños, no a las personas transgénero en su conjunto.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA ha determinado que los padres no tienen un derecho "absoluto" a dirigir la atención médica de sus hijos, de modo que podrían "vetar polí[i]cas legislativas y reglamentarias sobre medicamentos y cirugías permitidas para los niños", y la transición de género medicalizada para menores no es ni mucho menos una "tradición profundamente arraigada" en Estados Unidos, dice la sentencia.

ACLU, contra la "errónea y dañina sentencia del TSE en Skrmetti"

La ACLU, que representa a los menores transexuales y a sus padres, calificó la sentencia de "otro trágico resultado de la errónea y dañina sentencia del Tribunal Supremo en Skrmetti", el caso de Tennessee, y que aún estaba discutiendo "los próximos pasos" con sus clientes.

El próximo resultado trágico, a ojos de la ACLU, puede ser que el 8º Circuito confirme la prohibición de Arkansas, que el fiscal general Tim Griffin y la procuradora general Autumn Hamit Patterson calificaron de "sustancialmente idéntica" a la de Tennessee. Fue bloqueada permanentemente por el juez James Moody, nombrado por el Presidente Clinton, hace dos años.

El tribunal de apelaciones con sede en San Luis, que escuchó los argumentos orales hace más de un año, solicitó a las partes información complementaria a raíz de Skrmetti. Según el Arkansas Advocate, ambas partes dijeron al tribunal que la ley debía evaluarse con arreglo a una revisión de base racional.

La ACLU, que vuelve a representar a los demandantes, argumenta que debería devolverse a Moody para que considere las pruebas que el juez no utilizó para bloquear la ley,incluidas "las actitudes negativas de los legisladores sobre las personas transexuales" que impulsaron la aprobación de la Ley 626.

"Muchas de las mismas afirmaciones sobre atención médica de afirmación de género para menores que se ofrecieron como justificaciones de la ley de Tennessee y fueron aceptadas como bases racionales por el Tribunal Supremo en Skrmetti fueron refutadas o consideradas igualmente aplicables a la atención no prohibida en las conclusiones de hecho del tribunal de distrito tras el juicio en este caso", argumenta la ACLU.

'La privacidad no se limita a oscurecer la línea visual'

Nominado por el presidente Trump, el juez Nye bloqueó previamente otra ley de Idaho que priorizaba el sexo sobre la identidad de género, la Fairness in Women's Sports Act, pero se metió en un lío con un panel del 9º Circuito por no indicar claramente si se bloqueaba toda la ley o sólo una parte, o si se aplicaba sólo al demandante transexual o a todos los varones que quisieran competir como mujeres.

El tribunal ordenó a Nye que reconsiderara su decisión a la luz de la decisión de SCOTUS de abofetear a otro juez de distrito, a través de su expediente de urgencia, por bloquear totalmente la prohibición de Idaho de la llamada atención de afirmación de género para menores y no sólo para los demandantes varones que buscan estrógenos.

En el fallo de Nye del jueves sobre la ley de privacidad estudiantil, reconoció que SCOTUS revisará su sentencia contra la ley que prohíbe la presencia de hombres en los deportes femeninos "y, con toda probabilidad, abordará de una vez por todas la cuestión" de si "los transexuales son una clase sospechosa o cuasi sospechosa", lo que elevaría el umbral judicial a un escrutinio "intermedio".

Aunque había considerado que la ley sobre deportes femeninos era probablemente inconstitucional porque exige un "proceso intrusivo de verificación del sexo" sólo para los deportes femeninos cuando se cuestiona el sexo femenino declarado de un atleta, Nye hizo hincapié en el carácter intrusivo de experimentar el sexo opuesto en un baño escolar para denegar la medida cautelar limitada solicitada en la impugnación del SB 1100.

La Alianza de Sexualidad y Género de la escuela, cuyos miembros pretenden utilizar los baños de sexo opuesto, no tiene probabilidades de ganar porque Idaho "ha esbozado un interés gubernamental legítimo -la privacidad- relacionado con la medida que adoptó al aprobar la SB 1100", dictaminó Nye.

El juez Nye prácticamente acusó a los demandantes de haberle hecho luz de gas

"Separar los baños por sexo biológico ha sido común durante siglos" debido a "diferencias biológicas... merecedoras de privacidad", e independientemente de si la ley es una "política perfecta", está sustancialmente relacionada con el interés del Estado, dijo.

Nye prácticamente acusó a los demandantes de gaslighting him sobre la negativa del 9 º Circuito para bloquear la ley más amplia, alegando falsamente que el tribunal de apelaciones dijo Idaho "puede" tener un interés en "privacidad corporal de los estudiantes" en "algunas instalaciones" y que el panel "expresamente se negó" a defender la ley aplicada específicamente a los baños.

Haciéndose eco de las críticas de la SCOTUS a los tribunales inferiores por evaluar las aplicaciones particulares de las leyes de moderación de contenidos en las redes sociales en lugar de las impugnaciones "faciales" presentadas por los demandantes, Nye dijo que SAGA debe vivir con las consecuencias de impugnar la ley de Idaho en su cara y que el 9º Circuito afirmara plenamente su fallo que se aplica a "todos los aspectos" de la ley.

"La privacidad no se limita a oscurecer la línea visual de los demás"

El tribunal de apelaciones reconoció que las diversas aplicaciones de la ley "no presentan riesgos uniformes de exposición corporal", y que el interés de privacidad "más fuertemente implicado" es el de los vestuarios y duchas comunales sin "cortinas o cabinas", pero dijo que el desafío facial de SAGA significa que debe demostrar que ninguno de ellos es constitucional, enfatizó Nye.

Incluso bajo el escrutinio intermedio, que Nye dijo que aplicará hasta que la SCOTUS considere que la sentencia del 9º Circuito es "claramente irreconciliable" con Skrmetti, SAGA no puede conseguir que sus miembros tengan acceso a los baños de sexo opuesto, dijo el juez.

"La privacidad no se limita a oscurecer la línea visual de la vista de los demás cuando una persona está haciendo sus necesidades en un puesto de baño", y el Estado afirma que algunos puestos de baño en Boise High School tienen una "brecha" para ver en , dijo. "Otras funciones y deberes corporales personales" en el baño implican intereses de privacidad, que son más importantes para "niños que aún se están desarrollando.".

"Cambiarse de ropa o realizar otras tareas de higiene personal"

Nye citó otros intereses de privacidad: "La gente suele utilizar las zonas comunes de un baño (además de un puesto) para cambiarse de ropa o realizar otras tareas de higiene personal".

Por último, Nye rechazó la alegación de SAGA sobre el Título IX aplicado a los baños porque el 9º Circuito ya dijo que no había demostrado que el estado tuviera una "notificación clara" cuando aceptó la financiación federal "de que el Título IX prohíbe el acceso segregado a las instalaciones cubiertas por la SB 1100 sobre la base de la condición de transexual."

SAGA debe dejar de dar palos de ciego contestando la interpretación del tribunal sobre el "sexo" en el Título IX, dijo. Como reconoció el 9º Circuito, "las definiciones contemporáneas del diccionario" lo definen como el sexo al nacer y las regulaciones de implementación del Título IX siempre han "autorizado a las escuelas a mantener instalaciones segregadas por sexo."