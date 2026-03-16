NBA: los Thunder prolongan su racha de triunfos con un SGA récord y los Pistons se estrellan contra los Raptors

Publicado por Víctor Mendoza 16 de marzo, 2026

Shai Gilgeous-Alexander volvió a ser protagonista este domingo al extender su histórica racha anotadora y liderar una nueva victoria de los Oklahoma City Thunder en la NBA. Mientras tanto, en Toronto, los Detroit Pistons —líderes de la Conferencia Este— sufrieron una derrota ante los Raptors.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada según AFP:

SGA, intratable

El astro canadiense Gilgeous-Alexander extendió este domingo su racha récord de partidos anotando un mínimo de 20 puntos, en la octava victoria consecutiva de los Thunder, en esta ocasión de local por 116-103 sobre los Minnesota Timberwolves.

SGA, que el jueves superó el récord de Wilt Chamberlain de partidos consecutivos anotando 20 puntos o más, una marca instaurada hace 63 años, terminó ante los Wolves con 20 unidades, 10 asistencias y tres rebotes.

Sin embargo, en esta ocasión, el Jugador Más Valioso de la NBA tardó en llegar a los 20 puntos en su 128º partido seguido: 10 de sus unidades llegaron en el último cuarto, después de pasar largos tramos del encuentro con problemas de puntería.

El canadiense, de 27 años, solo acertó 7 de 22 tiros de campo en el Paycom Center, en Oklahoma City, pero contó con el apoyo anotador del banquillo de los Thunder, que aportó 61 puntos, incluidos 20 de Isaiah Joe y 17 de Alex Caruso.

"Al final del día esto es baloncesto", dijo SGA sobre su discreta actuación en el tiro tras la victoria. "Salí a la cancha con la misma agresividad de todas las noches. Hoy fallaron más tiros de los que suelo fallar, y normalmente no es así".

"Algunas noches salen las cosas a tu favor y otras no. Pero, independientemente, siento que aporté lo suficiente para que nuestro equipo lograra la W (victoria), y eso es lo primero: salir de aquí con un triunfo", agregó.

La victoria del domingo ayudó a los vigentes campeones de la NBA a ampliar su ventaja en la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste de cara al último mes de la temporada regular.

Los Thunder tienen ahora un balance de 53-15, con tres partidos y medio de ventaja sobre los San Antonio Spurs, segundos con 49-18.

Minnesota, en tanto, cayó a 41-27 y se mantiene en la sexta plaza del Oeste.

Raptors dominan a Pistons

En el Scotiabank Arena de la urbe canadiense de Toronto, los líderes de la Conferencia Este, los Detroit Pistons, fueron derrotados 119-108 por los locales Raptors.

Brandon Ingram anotó 34 puntos y Jakob Poeltl añadió 21 unidades y 18 rebotes para guiar al quinteto local a una festejada victoria, la primera contra su rival desde el 19 de noviembre de 2023.

"La defensa ha sido clave, todos seguimos a Scottie Barnes", ala-pívot del equipo, dijo Ingram. "Debemos estar en ritmo, nuestro objetivo es estar en los playoffs y esto es lo que debemos hacer para ganar".

De esta manera, los Raptors tienen ahora un récord de 38 victorias y 29 derrotas y están en sexto lugar en la Conferencia Este.

Cade Cunningham lideró a los Pistons con 33 puntos y nueve asistencias, mientras que Jalen Duren aportó 20 unidades y 11 rebotes.

Detroit, que cortó una racha de tres victorias al hilo, presenta ahora 48-19 y sigue en el primer lugar del Este, con cuatro triunfos de ventaja sobre su escolta, los Boston Celtics de Jayson Tatum.

Knicks remontan frente a los Warriors

Jalen Brunson anotó 30 puntos por primera vez desde el 19 de febrero este domingo en la victoria 110-107 de los New York Knicks sobre los Golden State Warriors.

En el emblemático Madison Square Garden, Brunson completó nueve asistencias y anotó sus diez intentos desde la línea de tiros libres.

"Debíamos mantener la calma", afirmó Brunson a la cadena NBC. "Ellos van a luchar sin importar quien esté en la duela".

Una estupenda acción defensiva cerró el partido ante unos Warriors que no pudieron contar con su estrella, Stephen Curry, con el dominicano Al Horford y con el experimentado Draymond Green.

Las ausencias le han pasado factura a Golden State. El equipo dirigido por Steve Kerr sufre su quinta derrota consecutiva y se mantiene en la novena posición a medio juego de Portland en el último puesto de clasificación al play-in en el Oeste.

Los Knicks por su parte están terceros en el Este con 44 victorias y 25 derrotas, detrás de Detroit Pistons y Boston Celtics.