Un tribunal federal bloquea de forma permanente la prohibición de la "reversión de la píldora abortiva" en Colorado, escenario de una guerra cultural

Publicado por Just The News | greg piper 5 de agosto, 2025

Colorado ha servido como zona cero para las luchas legales sobre la libertad religiosa frente a la ley de acomodaciones públicas durante más de una década, con el el Tribunal Supremo prohibiendo la animadversión religiosa contra Jack Phillips por negarse a hacer pasteles de boda del mismo sexo y castigando a Lorie Smith por negarse a diseñar esas páginas web basándose en su fe cristiana.

También es el escenario de un enfrentamiento pendiente en el SCOTUS sobre las prohibiciones estatales de las terapias conversacionales para menores que no afirmen la atracción hacia el mismo sexo o la identidad de género.

Ahora el Estado del Centenario puede completar la trifecta como centro para dirimir los derechos de la Primera Enmienda de los centros de embarazo provida, con un juez federal bloqueando permanentemente su prohibición estatutaria (SB 23-190) sobre la llamada píldora abortiva, aplicada a los demandantes, casi dos años después de una medida cautelar, con un expediente judicial totalmente desarrollado.

Los bufetes de abogados de interés público que representan a los demandantes e intervinieron en la impugnación de Colorado dijeron a Just the News que es la primera orden judicial permanente contra una prohibición de promover o prescribir progesterona suplementaria, una hormona natural del embarazo, para contrarrestar la mifepristona, que bloquea la progesterona, antes de tomar misoprostol, que evacua el útero.

La prohibición obliga a las mujeres a abortar "contra su voluntad

La victoria de Bella Health and Wellness y de la enfermera matrona Chelsea Mynyk, que intervino en la demanda de Bella, impulsa un resurgente movimiento provida que viene de tres años aleccionadores desde que la sentencia Dobbs anuló el derecho federal al aborto.

Después de que los estados rojos aprobaran la protección del aborto, SCOTUS rechazó un recurso de los médicos contra la mifepristona y la La administración Trump continuó con las normas suavizadas de su predecesor sobre la mifepristona, incluso luchando contra los intentos de los estados rojos de restringirla, la marea comenzó a cambiar este verano.

Un tribunal federal de apelaciones confirmó la estricta ley del aborto de Virginia Occidental frente a una impugnación del fabricante de mifepristona genérica GenBioPro, el TSE sentó las bases para los estados desfinancien Planned Parenthood y el fiscal general de Missouri Andrew Bailey demandó al gigante del aborto por supuestamente engañar a las mujeres sobre los peligros de la mifepristona.

El Departamento de Asuntos de Veteranos propuso poner fina la cobertura del aborto en los planes médicos y SCOTUS ordenó a un tribunal de apelaciones de Nueva York que reconsiderara un mandato estatal sobre la cobertura del aborto en los planes de seguro de las empresas religiosas que atienden a personas ajenas a su religión, a la luz de su resolución sobre la libertad religiosa de una filial de Caridades Católicas de Wisconsin.

"Colorado nunca debería haber intentado impedir que Bella ayudara a las mujeres embarazadas que quieren elegir la vida para sus bebés", obligándolas a "abortar contra su voluntad" al prohibir la reversión, dijo la abogada de la clínica católica, Rebekah Ricketts, de Becket.

"El tribunal tiene razón al dictaminar que el Estado no puede obligar a las mujeres a seguir adelante con un aborto químico cuando existe una alternativa segura, una que Chelsea y los demandantes provida en este caso pueden proporcionar hábilmente", dijo el abogado de la interviniente Mynyk, Kevin Theriot, de Alliance Defending Freedom.

Mientras algunos legisladores y fiscales generales demócratas afirman que las píldoras abortivas no pueden revertirse, y que por tanto el protocolo de progesterona es una práctica comercial engañosa, el director de investigación reproductiva y placentaria de la Facultad de Medicina de Yale Harvey Kliman dijo a The New York Times en 2017 que recomendaría el protocolo a su hija si accidentalmente tomara mifepristona.

Progesterona para todo menos para revertir la píldora abortiva?

En lugar de rendirse y transigir, como hizo con el diseñador gráfico cristiano Smith por 1,5 millones de dólares, Colorado siguió luchando por su prohibición de la reversión de la píldora abortiva después de que el juez Daniel Domenico, nombrado por el presidente Trump, bloqueara la ley aplicada a Bella y Mynyk en octubre de 2023.

"Las partes ahora han completado el descubrimiento y han presentado mociones cruzadas para un juicio sumario" y la evidencia "confirma en gran medida" lo que se sabía hace casi dos años, dijo: "Si bien la eficacia clínica de la reversión de la píldora abortiva sigue siendo discutible, nadie ha resultado herido por el tratamiento y varias mujeres han dado a luz con éxito después de recibirlo".

Aunque Bella "no anuncia expresamente que no ofrece servicios de aborto" bajo su promesa de una "atención continua completa", anuncia expresamente la reversión de la píldora abortiva en su sitio web y en las redes sociales, e incluso la califica de "obligación religiosa", dijo el juez. Mynyk, del mismo modo, está "religiosamente obligada a ofrecer la IPA mientras tenga los medios y la capacidad para hacerlo".

Las partes están de acuerdo en "algunos de los fundamentos de hecho básicos que subyacen a estas disputas" sobre la seguridad y eficacia de la TAE, incluido el uso generalizado de la progesterona para "múltiples indicaciones en obstetricia y ginecología", la mayoría de ellas fuera de etiqueta como la TAE, dijo.

Estas indicaciones incluyen "ciclos de tecnología de reproducción asistida, durante la fecundación in vitro y en tratamientos de transferencia de embriones congelados", y el propio Colorado promueve la progesterona para otra disputa legal de botón caliente, "cuidados de afirmación de género", dijo Domenico.

Temores creíbles sobre la seguridad ignorados en las transiciones de género medicalizadas

El meollo de la sentencia se refiere a la sección tres de la ley, que considera la provisión de TAE punible "conducta no profesional" a menos que la junta médica de Colorado, la junta estatal de farmacia y la junta estatal de enfermería, "en consulta con cada uno de los otros, cada uno tiene reglas en vigor que encuentran que es una norma generalmente aceptada de la práctica."

El descubrimiento ha reforzado el argumento de los demandantes de que prohibirles utilizar "un medicamento aprobado para tratar de revertir abortos farmacológicos viola su derecho constitucional a practicar libremente su religión", dijo el juez.

"Se dirige a un medicamento en particular, aprobado por la FDA, para una regulación diferencial" y permite "cualquier" uso no contemplado en la etiqueta, excepto el APR, lo que significa que "no es neutral ni de aplicación general".

El propio testigo experto de la junta médica socavó su "afirmación concluyente" de que "la investigación apoya otras intervenciones con progesterona", describiéndolas como "cuestionables", "clínicamente ineficaces" o no necesariamente "beneficiosas", mientras que el experto de los demandantes demostró que "emparejamientos similares agonista-antagonista" se utilizan para tratar otras afecciones, dijo Domenico.

El estado es igualmente selectivo al recomendar la progesterona para las transiciones de género medicalizadas, "a pesar de que también existe una preocupación significativa acerca de la seguridad y la eficacia del uso de hormonas suplementarias en ese contexto", dijo el juez, citando a SCOTUS en la defensa de la prohibición de Tennessee de tales tratamientos para menores.

La ley tampoco es neutral porque la aplicación de la sección tercera permite exenciones individuales y las juntas conservan "la discreción en cuanto a cómo y qué disciplina y si van a disciplinar", a pesar de que la norma de la junta médica "afirma rotundamente" que la APR no cumple con los estándares de atención.

Este es precisamente el tipo de "prueba subjetiva" que el Décimo Circuito [vinculante para el tribunal de Domenico] ha explicado que desencadena un mayor escrutinio" bajo el precedente de la Corte Suprema, dijo también el juez en su sentencia de 27 páginas.

Domenico dejó a un lado la "declaración" de la sección uno de que la IAP es "una práctica peligrosa y engañosa que no está respaldada por la ciencia o las normas clínicas", porque no es aplicable, y la nueva definición de "práctica comercial engañosa" de la sección dos sobre la publicidad falsa de abortos o anticonceptivos de emergencia", porque los impugnadores ya no tienen capacidad legal.

El fiscal general Phil Weiser "todavía no ha investigado a los demandantes por ninguna violación de esta sección" sobre la publicidad falsa de abortos o anticonceptivos, "no tiene planes de abrir ninguna investigación de este tipo, y no tiene prevista ninguna acción de ejecución [de la Ley de Protección del Consumidor de Colorado]", y ha negado cualquier intención de investigación de la CCPA para ofrecer la revocación, dice la sentencia.

Por lo tanto, Domenico bloqueado permanentemente el estado de "iniciar una acción disciplinaria contra los demandantes" para la APR, pero afirmó Bella y Mynyk "ya no debe temer razonablemente la aplicación" de las secciones uno y dos, debido a la inacción de Weiser durante dos años y la falta de un disparador "automático" queja de terceros para la aplicación.

