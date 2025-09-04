Elon Musk queda fuera de la cena entre Trump y los principales líderes tecnológicos en la Casa Blanca

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump recibirá este jueves en el recientemente renovado jardín de rosas de la Casa Blanca a dos docenas de importantes líderes empresariales y tecnológicos, con la notoria ausencia del dueño de X Elon Musk. Según informó The Hill este miércoles, la lista de invitados para la cena incluye al fundador de OpenAI, Sam Altman; al fundador de Microsoft, Bill Gates; al director ejecutivo de Apple, Tim Cook; e incluso al fundador de Meta, Mark Zuckerberg. El encuentro representará el primer evento que se celebre en el renovado espacio de la Casa Blanca.

Otros de los asistentes al evento incluyen al presidente de OpenAI, Greg Brockman; el director ejecutivo de Micron Technology, Sanjay Mehrotra; el director ejecutivo de Blue Origin, David Limp; la directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz; el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai; el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella; el fundador de Tibco, Vivek Ranadive; y el director de tecnología de Palantir, Shyam Sankar.

Si bien en la lista de los invitados no figura Musk, se desconoce si el fundador de X y antiguo miembro de la Administración Trump no quiso asistir, o si fue directamente excluido del evento. Incluso, el mismo día en que se publicó la lista, el líder republicano habló sobre el fundador de Tesla durante una entrevista con el comentarista conservador Scott Jennings. "Me caía bien, siempre me ha caído bien, y ahora también me cae bien. Es un hombre con sentido común. Es un buen hombre. Se salió del libreto de forma incorrecta, pero no pasa nada porque, ya sabes, son cosas que pasan. Pero es una buena persona", señaló Trump.

En otro momento de la entrevista, Jennings explicó que, si bien Musk y Trump protagonizaron un fuerte choque entre ambos poco después de que el dueño de X dejara de formar parte de la administración republicana, le gustaría ver una reconciliación pública que pusiera punto y final a ese episodio. "Son dos hombres brillantes y grandes estadounidenses. A mí, como a millones de personas, me encantaría verlos volver a formar equipo pronto".

La cena entre el presidente y los líderes tecnológicos y empresariales tendrá lugar después de un evento separado en la Casa Blanca sobre inteligencia artificial, organizado por la primera dama Melania Trump.