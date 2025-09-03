Publicado por Joaquín Núñez 3 de septiembre, 2025

Ted Cruz (R-TX) presentó un proyecto de ley para anular la Ley Integral de Reforma Policial y Judicial, aprobada en 2020 por el Ayuntamiento de Washington DC y ratificada en 2022. Se trata de la Clean DC Act, la cual busca revertir la citada ley. Aunque el Congreso ya aprobó en 2023 una medida similar con apoyo bipartidista, fue vetada por el presidente Joe Biden. Ahora, los republicanos del Congreso buscan terminar con una legislación que "impuso restricciones drásticas a las fuerzas del orden" en la capital del país.

La Ley Integral de Reforma Policial y Judicial se aprobó inicialmente después de las protestas de George Floyd con el objetivo de aumentar la rendición de cuentas de las fuerzas policiales. Sin embargo, para el jefe del Sindicato de Policía de Washington DC, Gregg Pemberton, la ley terminó perjudicando el accionar de las autoridades mediante límites de acción y presupuestarios.

"Los delitos violentos se han vuelto endémicos en Washington DC como consecuencia directa de las decisiones políticas e ideológicas tomadas por los demócratas. Entre esas decisiones se incluyen la aprobación y el intento de imponer medidas contra la policía, como la Ley de Reforma Integral de la Policía y la Justicia de 2022, de nombre orwelliano, que minó la moral de la policía, debilitó la retención de agentes y contribuyó a un desastre de seguridad pública que aún continúa. El Clean DC Act. revertirá esa decisión, y hago un llamado a mis colegas del Congreso para que la aprueben", expresó Cruz en un comunicado.

La legislación fue copatrocinada por los senadores Tommy Tuberville (R-AL), Mike Lee (R-UT), Jim Risch (R-ID), John Cornyn (R-TX), Ted Budd (R-NC) y Katie Britt (R-AL). A su vez, la versión de la Cámara de Representantes estuvo a cargo del congresista Andrew Clyde de Georgia.

Tanto el Sindicato de Policía de DC y la Orden Fraternal de la Policía (el sindicato policial más grande del país) respaldaron la legislación republicana.

"La policía de DC debería disponer de todas las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley y combatir la delincuencia. Se lo debemos a ellos, junto con los millones de personas que viven, trabajan y visitan DC cada año, para mantener la seguridad de esta ciudad. Me enorgullece unirme a esta legislación con el senador Cruz para eliminar la burocracia que impide a nuestros agentes de policía hacer su trabajo", señaló el senador Tuberville al respecto.