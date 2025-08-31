El alcalde de Chicago firmó orden ejecutiva contra el posible despliegue de la Guardia Nacional

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de agosto, 2025

El alcalde demócrata de Chicago, Brandon Johnson, firmó este sábado una orden ejecutiva en la que detalló la forma en que la ciudad tratará de responder a un despliegue de la Guardia Nacional por parte de la Administración del presidente Donald Trump. En su orden, Johnson estableció la llamada “Protecting Chicago Initiative”, cuyo objetivo principal es, de acuerdo con el documento, salvaguardar los derechos constitucionales de los residentes de la ciudad ante la “posibilidad de un despliegue inminente de una inmigración militarizada o de la Guardia Nacional”.

De igual forma, la orden le pide expresamente al líder republicano retroceder en su amenaza de enviar a la Guardia a la ciudad y reitera que el Departamento de Policía de Chicago continuará operando bajo control local. La orden del alcalde demócrata tiene lugar luego de que Trump comentara la semana pasada que la Casa Blanca concentraría sus esfuerzos en reducir la alta tasa de criminalidad en Chicago, luego de desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC.

“Chicago es un desastre. Tienen un alcalde incompetente, totalmente incompetente, y probablemente vamos a arreglar eso después. Ese será nuestro siguiente objetivo después de este, y ni siquiera será difícil”, comentó el presidente en la Casa Blanca.

“No queremos retenes militares ni vehículos blindados en nuestras calles”

“La ciudad de Chicago hará todo lo que esté en nuestro poder para defender nuestra democracia y proteger nuestras comunidades. Con esta orden ejecutiva, enviamos un mensaje contundente al gobierno federal: no necesitamos ni queremos una ocupación militar inconstitucional e ilegal en nuestra ciudad”, comentó Johnson en un comunicado.

Asimismo, el alcalde demócrata explicó que hará todo lo que sea posible para proteger a la ciudad de acciones ilegítimas y del poder federal, asegurando que ambos podrían causar un daño profundo a Chicago. “No queremos retenes militares ni vehículos blindados en nuestras calles, y no queremos ver familias separadas. Tomaremos cualquier acción necesaria para proteger los derechos de todos los habitantes de Chicago. Proteger Chicago es el siguiente paso en el trabajo que hemos venido haciendo para defender nuestra ciudad del exceso de poder federal y de acciones ilegales”, detalló.