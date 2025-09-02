Woody Allen elogió a Trump como actor: "Ojalá pudiera dirigirlo ahora"

Publicado por Joaquín Núñez 1 de septiembre, 2025

Woody Allen elogió a Donald Trump como actor. El histórico director de 89 años habló sobre su experiencia con el presidente en una entrevista con Bill Maher. A pesar de reconocerse como un demócrata que votó por Kamala Harris, Allen aseguró que le encantaría volver a trabajar con Trump, agregando que "podría hacer maravillas".

Allen dirigió a Trump en 'Celebrity', una película de 1998 que cuenta la historia de Lee Simon, un periodista en crisis que de pronto se ve inmerso en el mundo del espectáculo. Allí, el entonces empresario aparece haciendo de sí mismo junto a Melania Trump. Durante el breve cameo, declara su intención de demoler la Catedral de San Patricio en Manhattan para construir un “edificio muy, muy alto y hermoso".

En este contexto, el veterano director apareció en el podcast 'Club Random', lanzado por Maher en 2022. "Fue un placer trabajar con él, era un actor muy bueno. Era muy educado, daba en el clavo, hacía todo correctamente y tenía un verdadero talento para el mundo del espectáculo. Ojalá pudiera dirigirlo ahora", expresó.

"Si me dejara dirigirlo ahora que es presidente, creo que podría hacer maravillas. Pero era muy fácil trabajar con él. Sin embargo, como actor, era muy bueno. Era muy convincente y tenía un carisma especial como actor", añadió Allen.

Maher, quien cenó con el presidente hace algunos meses, reforzó la idea de que es diferente fuera de cámara.

Además, el veterano director se mostró sorprendido por el salto de Trump a la política. "Pero como actor era muy bueno. Era muy convincente y tenía un gran carisma como actor. Me sorprende que quisiera dedicarse a la política. La política no es más que dolores de cabeza, decisiones críticas y agonía. Y este era un tipo al que solía ver en los partidos de los Knicks. Le gustaba jugar al golf, le gustaba ser juez en concursos de belleza y le gustaba hacer cosas que eran agradables y relajantes. No entiendo por qué alguien querría de repente tener que lidiar con los problemas de la política. Pero, al parecer, a él no le importa", continuó.

Trump reaccionó a las declaraciones de Allen en su cuenta de Truth Social, donde simplemente mencionó los comentarios del director.