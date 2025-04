Bill Maher: Trump fue amable y comedido

Publicado por Carlos Dominguez 13 de abril, 2025

El viernes, durante su show, Bill Maher compartió sus impresiones tras la reunión que sostuvo a finales de marzo con Donald Trump.

El comediante dijo que para el encuentro en la Casa Blanca trajo una lista de casi 60 insultos que Trump le ha profesado a lo largo de los años y que le pidió que la firmara: "Cosa que el presidente hizo y de muy buen humor", exclamó el presentador.

Maher ha sido un gran crítico de Donald Trump, pero el viernes afirmó que iba a reportar exactamente lo que pasó durante la reunión y que: "si no es puro odio por Trump, le importa una mier.."

Igualmente, el comediante dijo que no se convirtió en MAGA, y que para darle crédito al presidente, éste nunca lo presionó en hacerlo.

"Mira, lo entiendo. No importa quién es en una cena privada con un comediante. Importa quién es en el escenario mundial", añadió Maher. "Sólo tomo como algo positivo que esta persona exista. Porque todo lo que siempre no me ha gustado de él estaba, lo juro por Dios, ausente al menos esa noche".

Asimismo, Maher dijo que sentía que no necesitaba caminar sobre "cáscaras de huevo" mientras hablaba con Trump, algo que, en su opinión, sería improbable cerca de los ex presidentes demócratas Obama y Clinton.

El comediante afirmó a sus espectadores que Trump es diferente en público que en un entorno privado.

Maher contó que Trump: "para empezar, se ríe. Nunca le he visto reírse en público, pero lo hace, incluso para sí mismo, y no es falsa, créanme. Como cómico que soy desde hace 40 años, reconozco una risa falsa cuando la oigo".

"En la Casa Blanca no vive un loco, vive una persona que hace mucho el papel de loco en la televisión, lo cual sé que es una putada. Pero no es tan jodido como yo pensaba", dijo el presentador a su audiencia.

"Ese es mi reporte. Pueden odiarme por ello, pero no soy un mentiroso. Trump fue amable y comedido. Y ¿Por qué no es así en otros entornos? No lo sé. Y no puedo responder, y no me corresponde responder. Sólo digo lo que vi", concluyó Maher.