Trump asegura que India ofrece reducir los aranceles a cero

Publicado por Williams Perdomo 1 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que India ofrece reducir todos los aranceles impuestos a los productos estadounidenses que se destinan a ese país.

La información se conoce en un momento en el que el republicano ha estado negociando para lograr un acuerdo comercial con India.

“Han ofrecido reducir sus aranceles a cero, pero ya es tarde. Deberían haberlo hecho hace años. ¡Solo algunos datos sencillos para que la gente reflexione!”, dijo el presidente en su cuenta de Truth Social.

En ese sentido, el presidente explicó que India vende a Estados Unidos cantidades masivas de bienes, pero los estadounidenses le venden muy poco a ese país. “Hasta ahora, una relación totalmente unilateral, y lo ha sido durante décadas”, señaló Trump.

“La razón es que India nos ha impuesto aranceles tan altos, los más altos de cualquier país, que nuestras empresas no pueden venderle. ¡Ha sido un desastre unilateral! Además, India compra la mayor parte de su petróleo y productos militares a Rusia, y muy poco a Estados Unidos”, resaltó el presidente.