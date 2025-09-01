La conexión Qatar-Mamdani: revelan que el régimen qatarí aportó millones de dólares a la carrera cinematográfica de su madre

Publicado por Leandro Fleischer 1 de septiembre, 2025

En medio de la intensa campaña electoral por la alcaldía de Nueva York, un nuevo escándalo ha salido a la luz involucrando al candidato demócrata, el socialista antiisraelí Zohran Mamdani. Según un informe publicado por el New York Post, la madre de Mamdani, la reconocida directora de cine Mira Nair, ha recibido financiamiento millonario de entidades vinculadas a la familia real de Qatar en los últimos años.

Mamdani, un legislador estatal de 33 años identificado con posturas socialistas progresistas, lidera las encuestas tras su sorprendente victoria en las primarias demócratas contra el exgobernador Andrew Cuomo.

Según el informe del New York Post, Nair ha recibido un apoyo económico significativo desde 2009 de instituciones culturales qataríes controladas por la jequesa Al-Mayassa bint Hamad Al-Thani, hermana del emir de Qatar, lo que ha levantado sospechas sobre la influencia de este país en la carrera política de Mamdani.

Detalles del respaldo qatarí a Mira Nair



2009: La película de Nair, Amelia, fue seleccionada para inaugurar el primer Festival de Cine Tribeca de Doha, en la capital qatarí, marcando el inicio de su relación con las instituciones culturales del país.

2010-2014: El Instituto de Cine de Doha (DFI, por sus siglas en inglés), fundado por la jequesa Al-Mayassa, financió un programa intensivo de formación en guion y dirección cinematográfica en el Laboratorio de Cine Maisha, con sedes en África Oriental y Doha, con el fin de capacitar a estudiantes qataríes y de otras regiones.

2012: El DFI cubrió la totalidad del presupuesto de 15 millones de dólares de la película El fundamentalista reacio (The Reluctant Fundamentalist), dirigida por Nair. Este film, que narra la historia de un inmigrante paquistaní enfrentando discriminación en Estados Unidos tras el 11 de Septiembre, había enfrentado dificultades para obtener financiamiento antes del respaldo qatarí. La película también abrió el Festival de Cine Tribeca de Doha de ese año.

2019: Nair dirigió Nafas, un cortometraje sobre los históricos buceadores de perlas qataríes, encargado por el Museo Nacional de Qatar, presidido por Al-Mayassa. La obra, cuyo presupuesto no ha sido divulgado, se estrenó en la apertura del museo y sigue siendo una de sus exhibiciones principales.

2022-2023: Una compañía fundada por Nair en India realizó transacciones por 102.000 dólares con Agence Publics Qatar, una empresa de gestión de eventos que comparte presidente con Qatar Engineering & Construction Co., un gigante de la industria del petróleo y gas qatarí, según registros de importación recopilados por firmas privadas.

2022: Durante la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, Nair dirigió una ambiciosa adaptación teatral de su película nominada al Globo de Oro, La boda en el Monzón (Monsoon Wedding). Esta producción fue respaldada por Qatar Airways y Qatar Creates, otra iniciativa cultural liderada por Al-Mayassa, como parte de las celebraciones del torneo deportivo. La jequesa personalmente apoyó el proyecto durante varios años, según declaraciones de Nair.

Mamdani niega su relación con Qatar



Además, Al-Mayassa ha promovido activamente la candidatura de Mamdani en redes sociales desde junio de 2025, compartiendo publicaciones sobre encuestas favorables y reaccionando con entusiasmo a videos de campaña que muestran a Mamdani junto a su madre.

Mamdani, quien se ha posicionado como un firme defensor de causas como el movimiento palestino y ha criticado duramente a Israel acusándolo de "genocidio" en Gaza, ha negado cualquier conexión personal con Qatar. En declaraciones, enfatizó que nunca ha visitado el país ni recibido ayuda financiera directa de él.

Desde su equipo de campaña, una portavoz calificó la revelación como un intento “cínico” de atacar al candidato a través de su madre, argumentando que distrae de los temas reales que preocupan a los votantes neoyorquinos.

Las controvertidas propuestas de Mamdani para Nueva York



Este episodio se suma a otras controversias en torno a Mamdani, como sus propuestas para reducir el presupuesto de la Policía de Nueva York, aumentar impuestos a los más ricos y expandir servicios de salud especializados para la comunidad transgénero. Mientras la carrera electoral avanza, estas revelaciones podrían influir en el electorado de una ciudad diversa y polarizada como Nueva York.