Se acabó el verano: el nuevo curso político arranca caldeado con batallas presupuestarias e investigaciones en la Cámara de Representantes

Publicado por Just The News /Morgan Sweeney | The Center Square 1 de septiembre, 2025

Aunque el Día del Trabajo marca el fin no oficial del verano para muchos, también es el último día del receso de agosto del Congreso, que regresa a Washington el martes para una serie de batallas presupuestarias y de gastos.

A principios de este verano, el Congreso aprobó el One Big Beautiful Bill, una resolución presupuestaria que crea un marco para avanzar en muchas de las prioridades políticas del presidente Donald Trump en los próximos años.

Pero una resolución presupuestaria no es más que una especie de hoja de ruta fiscal de alto nivel que designa el gasto de primera línea. Los proyectos de ley de asignaciones son necesarios para proporcionar financiación a las agencias gubernamentales, pero el Congreso a menudo tiene dificultades para aprobarlos antes del 30 de septiembre -el final del año fiscal del Gobierno- y en su lugar aprueba proyectos de ley provisionales a corto plazo para evitar un cierre del Gobierno.

De los doce proyectos de ley de asignaciones anuales, la Cámara de Representantes aprobó en julio su versión de los proyectos de ley de gastos de defensa y Seguridad Nacional, Estado y Operaciones Exteriores, mientras que el Senado aprobó un minibus de proyectos de ley de gastos para los Departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y el propio Congreso justo antes de su receso de agosto. Cada cámara debe aprobar su propia versión de cada proyecto de ley de asignaciones; las versiones de la Cámara de Representantes y del Senado irán a un comité de conferencia que trabajará para reconciliar las versiones en un único proyecto de ley final que debe ser aprobado por ambas cámaras antes de ser enviado al presidente.

Si el Congreso no es capaz de aprobar todos los proyectos de ley para finales de septiembre, es probable que apruebe una resolución de continuidad, que simplemente prorroga los niveles actuales de financiación de las agencias gubernamentales para dar a los legisladores más tiempo para negociar.

El año pasado, el Congreso fue incapaz de aprobar un proyecto de ley de asignaciones de defensa y en su lugar, por primera vez, según Breaking Defense, financió el Departamento de Defensa en su totalidad a través de una resolución de continuación durante un año completo.

Además, la Ley de Mejora de la Agricultura de 2018, o la farm bill, expirará el 30 de septiembre. La farm bill es una ley de autorización masiva que funciona de forma similar a la One Big Beautiful Bill en el sentido de que crea una especie de mapa -pero a menor escala, para sus respectivos departamentos y agencias- de niveles de gasto y objetivos políticos que los proyectos de ley de asignación presupuestaria suelen cumplir. Las leyes agrícolas deben aprobarse cada cinco años, pero como el Congreso no ha logrado el consenso suficiente para aprobar una nueva ley, ha prorrogado dos veces la de 2018.

En medio de todas las negociaciones presupuestarias, varias investigaciones de alto perfil en el Congreso siguen en curso.

El Congreso sigue investigando el encubrimiento del deterioro mental del expresidente Joe Biden mientras ocupaba el cargo; el "bulo de Rusia, Rusia, Rusia", como lo llama Trump, o las acusaciones de que los demócratas fabricaron y popularizaron una historia de que su campaña coludió con Rusia para manipular las elecciones de 2016; y si los archivos de los casos judiciales del financiero y traficante sexual caído en desgracia Jeffrey Epstein implican a Trump o a otras personas que merecen rendir cuentas.

Los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara tienen previsto reunirse con algunas de las víctimas de Epstein la próxima semana, según Forbes. También está previsto que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr, testifique ante un comité del Senado en relación con el repentino cese de la directora del CDC, según Politico.

© Just The News