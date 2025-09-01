El exfiscal especial Robert Mueller fue diagnosticado con Parkinson en 2021

Publicado por Joaquín Núñez 31 de agosto, 2025

Robert Mueller sufre la enfermedad de Parkinson desde 2021. Así lo informó The New York Times tras acceder a un comunicado de la familia del exfiscal especial que investigó los vínculos entre la campaña de Donald Trump y Rusia. Entre otros puestos de alto nivel en el Gobierno federal, también fue director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama.

La noticia llegó luego de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunciara que citaría a Mueller para declarar en la investigación sobre el caso de Jeffrey Epstein. El comité planeaba interrogarlo sobre el manejo de la investigación durante su tiempo al frente del FBI, entre 2001 y 2013. Fuentes cercanas al abogado de 81 años le dijeron al citado medio que está experimentando problemas con el habla y la movilidad.

"A Bob le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en el verano de 2021. Se retiró del ejercicio de la abogacía a finales de ese año. Impartió clases en su alma máter, la facultad de derecho, durante el otoño de 2021 y 2022, y se jubiló a finales de 2022. Su familia pide que se respete su privacidad", le dijo la familia de Mueller al NYT.

Tras alejarse de Washington unos años, Mueller volvió a la escena nacional cuando fue designado como fiscal especial para supervisar una investigación sobre las denuncias de interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Tras dos años de investigación, envió su informe final al entonces fiscal general, William Barr. Concluyó que la campaña de Trump no conspiró criminalmente con Rusia durante las elecciones.

Mueller también ocupó diversos cargos legales bajo Ronald Reagan, George H.W. Bush y Bill Clinton.

En cuanto a la enfermedad de Parkinson, es un trastorno del movimiento del sistema nervioso que empeora con el tiempo y actualmente no tiene cura. Entre los síntomas se encuetran la dificultad para hablar, moverse y coordinar movimientos básicos, temblores, rigidez, ansiedad y depresión.