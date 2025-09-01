El gobernador demócrata de Illinois se opone, por ahora, a la redistribución de distritos en su estado

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de agosto, 2025

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, dijo en una entrevista este domingo con la cadena CBS que se oponía abiertamente a formar parte de cualquier esfuerzo para materializar una redistribución de distritos en su estado antes de las elecciones legislativas del año que viene. Durante la entrevista, Pritzker manifestó estar en contra de que más estados, a lo largo y ancho del país, intenten redibujar sus mapas a mitad de la década. Sin embargo, el gobernador señaló que el Partido Demócrata debería tomar en cuenta diferentes alternativas a ejecutar si otros estados republicanos mantienen esta práctica.

Al ser preguntado sobre si había “alguna posibilidad de que Illinois redibuje sus distritos congresionales antes de las elecciones legislativas del próximo año”, Pritzker respondió que “Eso no es algo que yo quiera hacer. No es algo que ninguno de nosotros quiera hacer”. No obstante, el gobernador explicó que “si Donald Trump va a imponer su voluntad al pueblo estadounidense recurriendo a sus aliados MAGA en varios estados para que redibujen en medio de una década —cuando se supone que eso debe hacerse justo después de un censo, en un año que termine en uno, no en un año que termine en cinco—, si va a hacer eso en todo el país, creo que todos nosotros debemos pensar qué podemos hacer para contrarrestarlo”.

En otra parte de la entrevista, el gobernador comentó que, si bien era posible redibujar los mapas congresionales en su estado para favorecer a los demócratas, él aseguró que prefería “que se detuviera aquí”. De igual forma, Pritzker explicó en CBS que “sí, es posible tener más distritos demócratas en el estado de Illinois, y podríamos hacerlo. Como dije, no es algo que yo quiera hacer, y me gustaría que se detuviera aquí. Sé que Texas ahora está firmando este mapa como ley... y probablemente lo veremos en California también. Espero que termine allí. Debería terminar allí. Y deberíamos, ya saben, realizar un censo en 2030 y un nuevo mapa en 2031”.