Una corte de apelaciones declaró inconstitucionales algunos aranceles de Trump, aunque seguirán vigentes hasta octubre

Publicado por Joaquín Núñez 29 de agosto, 2025

La Corte de Apelaciones del Circuito Federal anuló gran parte de los aranceles implementados por Donald Trump. El fallo apunta concretamente contra los poderes de emergencia que el presidente ha utilizado para llevar a cabo su política arancelaria. La Casa Blanca adelantó que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia antes de que la decisión entre en vigor el próximo 14 de octubre.

El fallo fue de 7-4 y establece que la forma en que Trump implementó los aranceles es inconstitucional, dado que esa facultad le corresponde al Congreso. En concreto, citaron el uso que hizo la Casa Blanca de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) como una usurpación de funciones legislativas.

El centro de la cuestión es el pasaje de la ley que le otorga al presidente la autoridad para "investigar, regular o prohibir" transacciones en importación, exportación, transferencias financieras o propiedad extranjera durante una emergencia nacional declarada. El debate entre estos jueces y la Casa Blanca radica en el alcance del término "regular".

Para la corte, la citada legislación le permite al presidente imponer ciertas sanciones económicas para contrarrestar una "amenaza inusual y extraordinaria" en una situación de emergencia, lo que no abarca el nivel de aranceles implementados por Trump.

"Dado que estamos de acuerdo en que la concesión de la IEEPA de la autoridad presidencial para 'regular' las importaciones no autoriza los aranceles impuestos por los decretos ejecutivos, confirmamos la sentencia", escribió la mayoría. Añadieron que la frase "regular la importación" se queda muy por detrás del "amplio" poder ejercido por la Administración Trump en materia arancelaria.

La mayoría estuvo integrada por seis jueces nominados por demócratas y uno nominado por los republicanos. En la disidencia estuvo Richard Taranto, nominado por Barack Obama, quien entiende que el alcance de los aranceles anunciados está dentro de los poderes otorgados por IEEPA.

"Concluimos que la autorización de la IEEPA para la acción presidencial en este ámbito no es una delegación inconstitucional de autoridad legislativa. Según las decisiones de la Corte Suprema, que han respaldado amplias concesiones de autoridad, incluida la autoridad arancelaria, en este ámbito relacionado con los asuntos exteriores", escribió Taranto.

Según establece la Constitución Nacional en el Artículo I, Sección 8, el Congreso "tendrá poder para establecer y recaudar impuestos, derechos. Para regular el comercio con las naciones extranjeras", no el presidente. Sin embargo, en las últimas décadas se ha delegado selectivamente la facultad de fijar aranceles al Poder Ejecutivo.

En su fallo, la corte también citó la doctrina 'major questions', la cual establece que, si una medida tiene consecuencias políticas y económicas "enormes y transformadoras", se requiere una delegación explícita del Congreso. Esta doctrina ha sido clave en decisiones recientes para limitar la delegación amplia de poderes al Poder Ejecutivo.

La respuesta de Trump: iremos a la Corte Suprema

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente remarcó que los aranceles siguen activos y que irán a la Corte Suprema para intentar anular el fallo.

"Los Estados Unidos de América ya no tolerarán los enormes déficits comerciales y los aranceles injustos y las barreras comerciales no arancelarias impuestos por otros países, amigos o enemigos, que socavan a nuestros fabricantes, agricultores y a todos los demás. Si se permite que se mantenga, esta decisión destruiría literalmente a los Estados Unidos de América", escribió Trump.

"Al comienzo de este fin de semana del Día del Trabajo, todos debemos recordar que los ARANCELES son la mejor herramienta para ayudar a nuestros trabajadores y apoyar a las empresas que producen excelentes productos FABRICADOS EN ESTADOS UNIDOS. Durante muchos años, nuestros políticos indiferentes e imprudentes permitieron que se utilizaran aranceles en nuestra contra. Ahora, con la ayuda de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, los utilizaremos en beneficio de nuestra nación y haremos que Estados Unidos vuelva a ser rico, fuerte y poderoso. Gracias por su atención a este asunto", añadió.