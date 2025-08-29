Abrego García solicita una orden de mordaza contra la Administración

Publicado por Santiago Ospital 29 de agosto, 2025

Los abogados de Kilmar Armando Abrego García presentaron una solicitud ante una corte federal para que prohíba al Gobierno hacer “comentarios extrajudiciales” sobre su caso. En específico, nombraron a la fiscal general, Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Abrego Garcia fue detenido el lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apenas tres días después de haber sido liberado de una cárcel en Tennessee. Según sus representantes legales, desde su liberación, el inmigrante salvadoreño ha sido "atacado" por funcionarios federales "en los medios de comunicación con numerosas declaraciones muy perjudiciales, incendiarias y falsas".

El Gobierno presentó cargos contra Abrego García por una presunta conspiración criminal para contrabandear inmigrantes indocumentados dentro del país. También lo acusó públicamente de formar parte de la banda criminal Mara Salvatrucha o MS-13.

Los letrados defensores afirman que la Casa Blanca busca "mancillar" a Abrego García y a los tribunales para "deliberar este caso en el tribunal de la opinión pública". Como ejemplo, citan, entre otros, el siguiente tuit publicado por la secretaria Noem después de que la magistrada Paula Xinis ordenara poner en libertad al salvadoreño:

"Los jueces liberales activistas han intentado obstruir nuestra aplicación de la ley en cada paso del camino para expulsar de nuestro país a los peores delincuentes extranjeros ilegales. Hoy hemos tocado fondo con esta jueza de Maryland, ávida de publicidad, que ha ordenado que se ponga en libertad a este extranjero ilegal, miembro de la banda MS-13, traficante de personas, maltratador doméstico en serie y depredador de niños".

"Al ordenar que este monstruo quede suelto por las calles de Estados Unidos, esta jueza ha demostrado un desprecio total por la seguridad del pueblo estadounidense. No dejaremos de luchar hasta que este salvadoreño se enfrente a la justicia y salga de nuestro país".

También aluden a declaraciones de Donald Trump y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante un encuentro con la prensa. "Le dio una paliza a su esposa. Su esposa tiene miedo incluso de hablar de él. Ha sido maltratada por este animal", serían algunas palabras del presidente, mientras que las de Leavitt:

"No, no, lo tenemos bajo control, ya no aterrorizará a nuestro país. Actualmente está acusado de tráfico de personas, incluidos niños. Este tipo tiene que estar en la cárcel".

Aluden, asimismo, la las cuentas oficiales de la Administración, como la de la Casa Blanca:

¿Devuelto de El Salvador, deportado... a Uganda? Uganda como candidato más sonado.



El Departamento de Justicia le



Tras su detención esta semana, sus abogados presentaron una nueva demanda, protestando tanto su nuevo encierro como el plan para enviarlo al extranjero, y

La Justicia obligó al Gobierno a volver a traer a Abrego García a Estados Unidos, quien había sido deportado a la megaprisión de El Salvador. Las autoridades ahora buscan expulsarlo a un nuevo destino, con Uganda como candidato más sonado. El Departamento de Justicia le habría ofrecido enviarlo a Costa Rica a cambio de que se declarara culpable de tráfico de personas. El acusado, que previamente se había declarado inocente, rechazó el acuerdo. El equipo legal de Abrego García asegura que las supuestas condiciones del pacto, aceptar la culpabilidad e ir a Costa Rica o, si no, ser enviado a Uganda, demuestran una campaña vengativa y personal de la Administración. Tras su detención esta semana, sus abogados presentaron una nueva demanda, protestando tanto su nuevo encierro como el plan para enviarlo al extranjero, y la jueza Xinis respondió prohibiendo, al menos temporalmente, su deportación.

