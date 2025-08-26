Una jueza federal bloquea la deportación de Abrego García

Publicado por Santiago Ospital 26 de agosto, 2025

La jueza de distrito Paula Xinis ordenó que Kilmar Abrego García permanezca en el país, al menos temporalmente. El inmigrante salvadoreño fue detenido el lunes cuando acudió a una entrevista con las autoridades migratorias, tras lo cual el DHS aseguró que había comenzado el proceso para su deportación. Proceso suspendido por la magistrada.

Abrego García, a quien el Gobierno acusa de ser parte de la Mara Salvatrucha (o MS-13), había sido liberado de custodia federal hace tan sólo unos días. Tras volver del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, se encontraba recluido en una prisión cercana a Nashville, Tennessee.

Tras su nuevo arresto, sus abogados presentaron una demanda protestando tanto su nuevo arresto como una posible deportación "a menos que y hasta que haya tenido un juicio justo", según dijo el letrado Simon Sandoval-Moshenberg.

"En este momento, sus clientes tienen terminantemente prohibido sacar al Sr. Abrego García del territorio continental de los Estados Unidos", dijo Xinis al abogado del Departamento de Justicia Drew Ensign, en palabras recogidas por The Hill. Prohibición que mantendría, aseguró, hasta celebrar una futura audiencia.

La magistrada también se refirió al presunto plan del Gobierno de enviar al detenido a Uganda. Sus abogados aseguran que la Administración le ofreció deportarlo a Costa Rica, que lo aceptaría como ciudadano o refugiado, o, si no, ser enviado a Uganda.

"No se puede condicionar la renuncia a un derecho constitucional de esa forma", dijo la jueza según el mismo periódico, añadiendo que no había evidencia de que el país africano no enviaría a Abrego García a El Salvador, destino al que la Justicia prohibió al Gobierno enviar al salvadoreño.