El correo postal de México suspende envío de paquetes a EEUU por los aranceles

Publicado por Virginia Martínez 28 de agosto, 2025

El servicio de correos de México suspendió temporalmente desde este miércoles los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos. La decisión se tomó tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de gravar, a partir del viernes próximo, los envíos de todo el mundo hacia territorio estadounidense.

"Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos", detallaron en un comunicado conjunto la cancillería y el Servicio Postal mexicanos.

Añadieron que pese a la suspensión se mantiene el diálogo con autoridades estadounidenses y organismos postales internacionales con el objetivo de "definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada".

La orden ejecutiva dictada por Trump resuelve eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los pequeños paquetes postales, esto es aquellos envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares.