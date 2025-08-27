Un hombre murió tiroteado en DC, poniendo fin a una racha de 12 días sin muertes

Un hombre fue asesinado en Washington el martes, poniendo fin a la racha de 12 días sin asesinatos en la ciudad desde que el presidente Trump ordenó a las agenciasfederales que ayuden a las fuerzas del orden locales a reprimir el crimen.

Alrededor de las 12:25 de la mañana del martes en el sureste de Washington, agentes de la Policía Metropolitana respondieron a informes de un tiroteo, según el departamento de policía, The Hill informó.

Los agentes encontraron a un hombre "inconsciente y respirando, aquejado de una herida de bala", y fue trasladado a un hospital local, "donde tras fracasar todas las medidas de salvamento, fue declarado muerto", dijo el Departamento de Policía Metropolitana.

La Casa Blanca ha pregonado que no se han registrado homicidios en la capital desde el 14 de agosto, citando datos preliminares de la policía.

Trump tomó el control del MPD el 11 de agosto, y desde entonces sólo se habían reportado dos asesinatos: uno ese día y otro el 13 de agosto.

Durante un período de 16 días a principios de este año, del 25 de febrero al 12 de marzo, D.C.no tuvo ningún asesinato reportado.

Este año se han registrado 101 homicidios en la ciudad, frente a los 118 del mismo periodo del año pasado. Es posible que más adelante se añadan más delitos a la base de datos, ya que los datos preliminares no son definitivos.

