Trump exige que Soros y su hijo sean juzgados bajo la ley RICO: "No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando Estados Unidos"

Publicado por Agustina Blanco 27 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra el multimillonario George Soros y su hijo Alexander, acusándolos de financiar actividades que, según él, perjudican gravemente a Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump insistió en que ambos deberían enfrentar cargos bajo la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), utilizada tradicionalmente para ese fin. El mandatario republicano señaló que las acciones de la familia Soros, a través de su Fundación Sociedad Abierta (Open Society), representan una amenaza directa para la estabilidad del país.

“George Soros y su maravilloso hijo de la izquierda radical deberían ser acusados de la Ley RICO por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, en todo Estados Unidos. No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando a Estados Unidos, sin darle siquiera la oportunidad de respirar y ser libre. ¡Soros y su grupo de psicópatas han causado un gran daño a nuestro país! Eso incluye a sus amigos desquiciados de la Costa Oeste. ¡Cuidado, los estamos vigilando! ¡Gracias por su atención a este asunto!”

Trump, en su mensaje, también aludió a los "amigos locos de la Costa Oeste" de Soros, sin especificar nombres, y advirtió que su Administración está vigilando de cerca sus movimientos.

La fundación Open Society, creada por George Soros, ha sido durante décadas un pilar en la financiación de iniciativas progresistas a nivel global, como el apoyo a movimientos migratorios y reformas judiciales.

Según su sitio oficial, la fundación busca "promover soluciones democráticas y audaces" para desafíos globales, apoyando organizaciones independientes que fomenten la equidad y la justicia. Sin embargo, estas actividades han generado controversia, especialmente entre sectores conservadores, que ven en Soros una figura central en la promoción de agendas globalistas que, a su juicio, debilitan la soberanía nacional.

Controversia con Soros



En el pasado, Trump y otros líderes republicanos han señalado a la familia Soros por su apoyo financiero a campañas demócratas, fiscales progresistas y organizaciones que, según ellos, fomentan políticas permisivas frente al crimen.

En esa línea, Influence Watch, una organización que monitorea movimientos activistas, destaca que Soros ha respaldado a una amplia gama de grupos de izquierda en Estados Unidos, desde aquellos que abogan por regulaciones gubernamentales más estrictas hasta iniciativas que buscan reformar el sistema judicial.

Por su parte, Alexander Soros, quien ha tomado un rol más activo en la dirección de la fundación en los últimos años, también ha sido blanco de acusaciones similares.