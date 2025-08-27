Trump recortará la financiación a los estados que mantengan los contenidos de ideología de género en sus materiales educativos

Publicado por Williams Perdomo 27 de agosto, 2025

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a través de su Administración para Niños y Familias (ACF), exigió que 46 estados y territorios eliminen todas las referencias a la ideología de género en los materiales educativos del Programa de Educación sobre la Responsabilidad Personal (PREP), financiado con fondos federales.

El departamento dijo que la medida se debe aplicar en un plazo de 60 días. En ese sentido, detalló que los estados que se nieguen a cumplir la orden enfrentarán la retención, suspensión o cancelación de la financiación federal del PREP.

"Esta acción refleja el compromiso constante de la Administración Trump de proteger a los niños de los intentos de adoctrinarlos con ideologías delirantes", explicó el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La semana pasada, recordó el departamento, ACF dio por terminada la subvención PREP de California tras el incumplimiento del estado de su exigencia de eliminar la denominada ideología de género de sus materiales educativos.

“Los fondos federales no se utilizarán para envenenar las mentes de la próxima generación ni para promover agendas ideológicas peligrosas. La Administración Trump se asegurará de que el PREP refleje la intención del Congreso, no las prioridades de la izquierda”, señaló el subsecretario interino Andrew Gradison.