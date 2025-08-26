Trump emite una proclamación en memoria de los militares asesinados en Abbey Gate

Publicado por Sabrina Martin 25 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump firmó este lunes una proclamación en la Casa Blanca para conmemorar el cuarto aniversario del atentado en Abbey Gate, donde 13 militares estadounidenses perdieron la vida durante la retirada de Afganistán en 2021. En la ceremonia, realizada en la Oficina Oval, Trump estuvo acompañado por familiares de algunos de los caídos, a quienes rindió homenaje por su sacrificio.

La proclamación no solo recordó a las víctimas del ataque, sino que también señaló de manera directa a la Administración de Joe Biden, responsabilizándola de la caótica salida de Kabul. El texto describe la retirada como “a demostración más vergonzosa de la política exterior estadounidense en la historia de nuestro país”.

Durante la firma, Trump destacó la fortaleza de los familiares de los militares y agradeció el respeto mostrado por los medios de comunicación hacia ellos. “Pasaron por un infierno sin motivo alguno. Nunca debió haber sucedido”, afirmó el presidente.

El documento firmado subraya que la Nación honra “la memoria de las 13 almas valientes y de cada miembro del servicio militar que haya muerto en el cumplimiento del deber”, al mismo tiempo que renueva el compromiso de “proteger las vidas estadounidenses, defender los intereses estadounidenses y salvaguardar la soberanía nacional”.

Además, incluyó un mensaje directo a quienes sobrevivieron con secuelas: “A quienes sufrieron terriblemente heridas que les cambiaron la vida, les extendemos nuestro apoyo infinito y nuestra eterna gratitud por sus sacrificios anónimos. A quienes sirvieron en Afganistán, Irak, Siria y otros lugares, deben estar profundamente orgullosos de su servicio a nuestra nación y de su devoción por preservar nuestras libertades”.