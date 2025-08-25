Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Mike Johnson elogia a Trump por la reducción de homicidios en Washington DC y lo nomina para el Premio Nobel de la Paz

El comentario del presidente de la Cámara de Representantes proviene de una respuesta a una publicación del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca, que destacó que no se reportaron incidentes de homicidios en la capital desde la decisión del presidente Donald Trump de ejecutar un plan el despliegue de uniformados para restaurar la seguridad.

Mike Johnson en Capitol Hill/ Jemal Countess

Mike Johnson en Capitol Hill/ Jemal CountessAFP

Agustina Blanco
Publicado por
Agustina Blanco

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), afirmó el lunes que el presidente Donald Trump merece el Premio Nobel de la Paz por su reciente intervención en la fuerza policial de Washington, DC, tras un período de 11 días consecutivos sin homicidios reportados en la ciudad, según señaló la Casa Blanca.

En una publicación en redes sociales, Johnson expresó: “Hay MUCHAS razones por las que el presidente Trump merece el Premio Nobel de la Paz, pero 11 días seguidos sin asesinatos en Washington, D.C., podrían encabezar la lista. Calles más seguras. Comunidades más fuertes. ¡Estados Unidos ha vuelto!”.

El comentario de Johnson proviene de una respuesta a una publicación del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca, que destacó que no se reportaron incidentes de homicidios en la capital entre el 14 y el 24 de agosto. Estas estadísticas provienen de datos preliminares publicados por el Departamento de Policía Metropolitana de DC.

Sin embargo, los datos también indican que se registraron dos homicidios desde que Trump asumió el control del departamento de policía de la ciudad el 11 de agosto: uno el mismo 11 de agosto y otro el 13 de agosto, según recoge The Hill

Más figuras nominan a Trump para el premio Nobel

Además de Johnson, otras figuras tanto nacionales como internacionales han respaldado la nominación de Trump para este reconocimiento, citando sus esfuerzos en política internacional.

La toma de control de la policía de Washington DC por parte de la Administración Trump se enmarca en una estrategia más amplia para abordar el crimen en la capital, que el presidente ha descrito como una prioridad para restaurar la seguridad y el orden y en esa línea, según el Departamento de Policía Metropolitana, los homicidios reportados en lo que va de 2025 suman 101, en comparación con los 118 registrados en el mismo período del año anterior.

Recomendaciones

tracking