La alcaldesa de Oakland se muestra orgullosa de desafiar las leyes migratorias: "Nuestra policía no coopera con ICE"
Barbara Lee realizó los comentarios en una reunión de verano del Comité Nacional Demócrata (DNC).
Barbara Lee, alcaldesa demócrata de Oakland, se mostró orgullosa de desafiar las leyes migratorias y de no cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La excongresista realizó los comentarios durante una reunión de verano del Comité Nacional Demócrata (DNC).
Durante su discurso, la demócrata de 79 años le agradeció al gobernador Gavin Newsom y a los demócratas de Texas por "proteger la democracia" de Donald Trump y los republicanos.
"Ahora todos ustedes saben que los signos de autoritarismo no pueden ignorarse. Por eso, quiero dedicar un momento a dar las gracias a los demócratas de California, liderados por el gobernador [demócrata] Gavin Newsom, y también a los demócratas de Texas por mantenerse firmes. Nací en Texas, pero soy una californiana orgullosa", comenzó Lee.
En 2019, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza de Ciudad Santuario de Oakland, la cual protege a residentes indocumentados en ámbitos como empleo, educación, vivienda y servicios municipales, entre otros. Si bien comenzaron a aplicarse políticas de tipo "santuario" desde 1986, la ordenanza amplió y actualizó sus disposiciones. A través de estas políticas, las autoridades locales limitan la cooperación con agencias federales de inmigración (como ICE), a menos que sean obligadas por órdenes judiciales u obligaciones federales o estatales expresas.
"Juntos estamos liderando la lucha para proteger nuestra democracia. Donald Trump, como saben, destrozó Oakland, mintió sobre nosotros, pero Oakland no tiene miedo. Acogemos a todos los residentes, incluidas nuestras comunidades de inmigrantes. Nuestra policía no coopera con ICE. No lo hacemos", aseguró.
Los principales desafíos de Lee en Oakland
Con más de 400.000 habitantes, Oakland es la ciudad más poblada del condado de Alameda y la cuarta más poblada de todo el estado de California. A su vez, desde NBC News describieron a la ciudad como "profundamente progresista y multicultural, cuna del Partido Pantera Negra y reclamada por la exvicepresidenta, Kamala Harris, como su ciudad natal".
En los últimos años, viene enfrentando severos problemas con el crimen y el orden público, lo que llevó a la caída de la alcaldesa Sheng Thao a finales de 2024.