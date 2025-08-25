La alcaldesa de Oakland se muestra orgullosa de desafiar las leyes migratorias: "Nuestra policía no coopera con ICE"

Publicado por Joaquín Núñez 25 de agosto, 2025

Barbara Lee, alcaldesa demócrata de Oakland, se mostró orgullosa de desafiar las leyes migratorias y de no cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La excongresista realizó los comentarios durante una reunión de verano del Comité Nacional Demócrata (DNC).

Durante su discurso, la demócrata de 79 años le agradeció al gobernador Gavin Newsom y a los demócratas de Texas por "proteger la democracia" de Donald Trump y los republicanos.

"Ahora todos ustedes saben que los signos de autoritarismo no pueden ignorarse. Por eso, quiero dedicar un momento a dar las gracias a los demócratas de California, liderados por el gobernador [demócrata] Gavin Newsom, y también a los demócratas de Texas por mantenerse firmes. Nací en Texas, pero soy una californiana orgullosa", comenzó Lee.

En 2019, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza de Ciudad Santuario de Oakland, la cual protege a residentes indocumentados en ámbitos como empleo, educación, vivienda y servicios municipales, entre otros. Si bien comenzaron a aplicarse políticas de tipo "santuario" desde 1986, la ordenanza amplió y actualizó sus disposiciones. A través de estas políticas, las autoridades locales limitan la cooperación con agencias federales de inmigración (como ICE), a menos que sean obligadas por órdenes judiciales u obligaciones federales o estatales expresas.

"Juntos estamos liderando la lucha para proteger nuestra democracia. Donald Trump, como saben, destrozó Oakland, mintió sobre nosotros, pero Oakland no tiene miedo. Acogemos a todos los residentes, incluidas nuestras comunidades de inmigrantes. Nuestra policía no coopera con ICE. No lo hacemos", aseguró.