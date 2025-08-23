Pete Hegseth remueve al jefe de Inteligencia de Defensa y a otros altos oficiales meses después de la polémica evaluación sobre el ataque a Irán

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de agosto, 2025

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó este viernes al teniente general de la Fuerza Aérea Jeffrey Kruse, quien ocupaba el cargo de director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), junto con otros altos funcionarios militares.

Según confirmaron fuentes del Departamento de Defensa a Fox News Digital y el New York Times, Kruse dejará de encabezar la agencia meses después de que se filtre un controvertido informe preliminar que cuestionaba la efectividad de los ataques contra instalaciones nucleares en Irán, en el marco de la conocida Operación Midnight Hammer.

El informe señalaba que las operaciones militares ordenadas por el presidente Donald Trump solo habrían retrasado el programa nuclear iraní por unos meses, en contraste con las declaraciones oficiales de la Casa Blanca, donde se insistió que las instalaciones habían sido “completamente” destruidas.

Según el NYT, dos funcionarios del Congreso dijeron que los legisladores fueron notificados el viernes de la destitución de Kruse, que presuntamente se produjo porque el secretario Hegseth había “pérdido confianza” en el alto oficial.

Relevos en la cúpula militar

Además de Kruse, fueron removidos la vicealmirante Nancy Lacore, jefa de la Reserva Naval; y el contralmirante Jamie Sands, un oficial de los Navy SEAL con servicio en Irak y Afganistán que comandaba el Comando de Guerra Naval Especial. El Pentágono, por ahora, no ofreció explicaciones oficiales sobre las razones de estas destituciones.

Lacore dirigía a unos 59.000 efectivos de reserva de la Marina y el Cuerpo de Marines, con una amplia trayectoria como aviadora naval.

Reacciones en el Congreso

El senador demócrata Mark Warner, miembro del Comité de Inteligencia, manifestó preocupación por la destitución de Kruse, a quien describió como un funcionario de reconocida trayectoria apartidista. Según Warner, las decisiones de este estilo podrían afectar la independencia de las agencias de inteligencia.

Sin embargo, aún no está claro si la destitución de Kruse implicará el ofrecimiento de un nuevo cargo o si se retirará del servicio definitivamente.

¿Qué es la DIA y quién quedará al frente? La DIA es responsable directa de recopilar inteligencia sobre fuerzas armadas extranjeras, incluyendo detalles clave como tamaño, ubicación y capacidades. Dicha información se transmite directamente al Pentágono, que luego la utiliza para su planificación militar.

​

​El organismo ha ganado visibilidad en los últimos meses, luego de que algunos funcionarios de la Casa Blanca cuestionaran la evaluación filtrada sobre Irán y recordaran que Kruse fue designado durante la Administración Biden. Asimismo, parte del equipo de eficiencia gubernamental impulsado por el magnate Elon Musk habría sugerido en una evaluación meses atrás que la agencia estaba sobredimensionada y necesitaba cambios estructurales.

La subdirectora Christine Bordine asumirá de manera interina al frente de la DIA hasta que el Senado confirme un nuevo director. Las tres remociones de este viernes se suman a otras destituciones en la cúpula militar ocurridas en los últimos meses, incluyendo la salida del general de la Fuerza Aérea CQ Brown Jr. como presidente del Estado Mayor Conjunto y de altos mandos en la Marina y la Fuerza Aérea.