La Administración Trump estima que terminará el año con 300.000 empleados federales menos

Publicado por Joaquín Núñez 22 de agosto, 2025

La Administración Trump aspira a terminar el año con 300.000 empleados federales menos, comparando enero con diciembre. Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal, se refirió a esta estimación en una entrevista con The New York Times, en la que remarcó la importancia de los incentivos a la renuncia implementados.

Kupor, autor y socio de Andreessen Horowitz, fue anunciado en diciembre de 2024 como parte del segundo paso de Donald Trump por la Casa Blanca. Se incorporó como el principal funcionario de recursos humanos y máximo responsable del manejo de los empleados federales.

Según le dijo al NYT, el Gobierno Federal terminará el año con 300.000 empleados menos, lo que implicaría la mayor reducción en un solo año desde la Segunda Guerra Mundial.

El funcionario atribuyó la cifra principalmente a los incentivos de renuncia introducidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), los cuales implican la mayor parte de las salidas. Aunque ya no trabajen de manera efectiva, la mayoría dejará de cobrar en septiembre y otros en diciembre.

“Las bajas son una combinación de empleados que se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria o dimitieron y siguieron cobrando hasta septiembre, así como de empleados en periodo de prueba despedidos y otros que han sido despedidos en reorganizaciones de agencias, entre ellas el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor”, señalaron desde el Times.

“Las agencias han informado de un total de 10 000 empleados en periodo de prueba despedidos, según Kupor, y unos 6000 de ellos ya han sido separados formalmente del gobierno. La situación laboral de otros se encuentra en el limbo, en muchos casos debido a demandas judiciales”, añadieron.

De acuerdo con The Hill, el recorte representa alrededor del 12,5% de los 4,4 millones de trabajadores que estaban en la nómina federal cuando Trump volvió a la Casa Blanca en enero.

Sobre los próximos pasos de la Administración Trump en cuanto al personal, Kupor dijo que todavía es muy pronto como para tener una noción. "Eso está un poco por determinar. Creo que es sobre lo que no tenemos mucha orientación ahora mismo", expresó.

Durante la campaña presidencial de 2024, Trump prometió en reiteradas ocasiones achicar el tamaño del Gobierno Federal, removiendo el “despilfarro y el abuso”.