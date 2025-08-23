En medio de las tensiones con Modi, Trump nominó a Sergio Gor como embajador en la India

Publicado por Joaquín Núñez 22 de agosto, 2025

Donald Trump anunció a Sergio Gor como nuevo embajador de Estados Unidos en la India. Nacido en Uzbekistán, entonces la Unión Soviética, Gor viene trabajando hace años para Trump y su familia. Recientemente, se desempeñó como director de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca.

Como el resto de las nominaciones, Trump la anunció a través de su cuenta de Truth Social. Allí, destacó el trabajo de Gor y le vaticinó un gran futuro diplomático. El presidente aseguró que necesita a alguien en quien pueda "confiar plenamente".

"Sergio es un gran amigo que ha estado a mi lado durante muchos años. Trabajó en mis históricas campañas presidenciales, publicó mis libros superventas y dirigió uno de los mayores Súper PAC, que apoyó nuestro movimiento. El papel de Sergio como director de personal presidencial ha sido esencial para cumplir el mandato sin precedentes que recibimos del pueblo estadounidense. Para la región más poblada del mundo, es importante que cuente con alguien en quien pueda confiar plenamente para llevar a cabo mi agenda y ayudarnos a HACER QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE. Sergio será un embajador increíble", escribió.

El empresario y activista republicano también oficiará como enviado especial para Asuntos de Asia Meridional y Central.

"Sergio y su equipo han contratado a casi 4000 patriotas de America First en todos los departamentos de nuestro Gobierno Federal en un tiempo RÉCORD: ¡nuestros departamentos y agencias están cubiertos en más de un 95 %! Sergio seguirá en su cargo actual en la Casa Blanca hasta su confirmación", añadió el presidente en su red social.

Durante su primer paso por la Casa Blanca, Trump eligió a Kenneth Juster para desempeñarse como embajador en la India.