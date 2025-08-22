Publicado por Joaquín Núñez 22 de agosto, 2025

Michael Faulkender, el número dos del Departamento del Tesoro, dejó su cargo tras apenas cinco meses. La agencia todavía no explicó los motivos de su partida y el hasta ahora subsecretario no se expresó al respecto. Donald Trump será el encargado de nombrar a un sucesor, quien deberá ser confirmado por el Senado.

Faulkender, profesor de finanzas en la Universidad de Maryland y con pasado en la primera Administración Trump, había sido confirmado por la Cámara Alta el pasado 26 de marzo. Fue juramentado a mediados de abril. Desde entonces, supervisó las tareas diarias del Tesoro y participó activamente en los medios de comunicación.

Durante los primeros cuatro años de Trump, ocupó el cargo de subsecretario del Tesoro para Política Económica, donde asesoró al secretario, entonces Steve Mnuchin, en asuntos económicos nacionales e internacionales. También participó en la formulación de políticas públicas para responder a la pandemia del COVID-19.

"Me gustaría agradecer al subsecretario Faulkender por su dedicación y servicio. Desde enero, ha desempeñado un papel fundamental en la supervisión de las operaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y en la ejecución de la audaz agenda económica del presidente Trump", escribió en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Su importante labor ha contribuido a la aprobación de la histórica 'Big Beautiful Bill' y la Ley GENIUS, así como a la imposición de sanciones contra nuestros adversarios", añadió.

Faulkender se convirtió en el segundo funcionario confirmado por el Senado en abandonar el Departamento del Tesoro. El primero fue Billy Long, quien duró dos meses como comisionado del Servicio Interno de Impuestos (IRS). Antes de Long, el hasta ahora subsecretario se desempeñó brevemente como comisionado del IRS.

La primera en informar sobre la salida del número dos del Tesoro fue Laura Loomer, activista MAGA, quien precisó que volvería como profesor a la Universidad de Maryland para el próximo semestre.