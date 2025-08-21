La DEA acusó al régimen de Maduro de colaborar con las FARC y el ELN para traficar droga a Estados Unidos
"Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros del Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles", dijo Terry Cole, director de la agencia.
Terry Cole, director de la DEA, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro colabora con el ELN y las disidencias de las FARC en Colombia para enviar “niveles sin precedentes de cocaína” a los carteles mexicanos que la introducen en Estados Unidos.
“Venezuela se ha convertido en un narco-estado terrorista que sigue trabajando con las FARC, sigue trabajando con el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela y desde Colombia hacia los carteles mexicanos, que continúan ingresando a los Estados Unidos en cantidades récord”, dijo Cole durante una entrevista en Fox News.
De igual manera, Cole resaltó que "la corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista" y "siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros del Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles".
Las autoridades piden a los estadounidenses no viajar al país caribeño
Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela emitió una alerta en la que pide a los estadounidenses que eviten viajar al país caribeño.
“El Gobierno de Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos, que no viajen ni permanezcan en Venezuela”, escribió la embajada.
El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos, que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la… pic.twitter.com/UFaZJoI4v4
Además, las autoridades indicaron que la alerta se hace “debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles”.