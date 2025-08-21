El exsubdirector de inteligencia del Comando Sur aseguró en Voz News que el Cártel de los Soles llegará “a su final” con el despliegue militar de EEUU

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de agosto, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al exsubdirector de inteligencia del Comando Sur de los Estados Unidos, Jesús Romero, con quién conversó sobre el despliegue militar ordenado por la Administración del presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico en la región, luego de que la agencia de noticias 'Reuters' revelara que el líder republicano había ordenado el envío de tres buques de guerra y de 4.000 solados cerca de las costas de Venezuela para ejecutar estas operaciones.

“Es claro que la amenaza que sirve el Cártel de los Soles, aterrorizando, enviando grandes y cuantiosos cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos, ya llega a su final. El presidente de los Estados Unidos articula su posición como autoridad nacional en la estrategia, y luego ves el full peso del gobierno detrás del presidente. Eso en particular, contra este cártel, nunca ha pasado. […] La historia nos dice que cuando los Estados Unidos se compromete a lidiar con una amenaza, en particular con lo que es narcotraficante, siempre atrapa a su narcotraficante”, comentó Romero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.