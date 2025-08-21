Un juez de Nueva York frena otra vez la publicación de los documentos del gran jurado de Epstein

Publicado por Diane Hernández 21 de agosto, 2025

Un juez federal de Nueva York denegó este miércoles la solicitud de la Administración Trump de publicar los documentos del gran jurado de Jeffrey Epstein.

El juez Richard Berman consideró que aunque existen precedentes para compartir ese tipo de materiales, en este caso en concreto no se ha demostrado que haya una "circunstancia especial" que lo recomiende y su divulgación no aportaría información nueva.

El magistrado dijo que el Departamento de Justicia (DOJ), quien realiza la petición, cuenta con muchos más datos sobre el caso que sí podría dar a conocer al público.

"La información contenida en las transcripciones del gran jurado sobre Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación sobre (el acusado) que figuran en poder del Departamento de Justicia", escribió Berman en su dictamen.

Berman es el tercero que rechaza la difusión de los documentos

No es la primera vez que una autoridad judicial de este estado frena la solicitud del Gobierno de divulgar información adicional sobre el financiero envuelto una trama de escándalos y delitos sexuales. Richard Berman es el tercero que rechaza la difusión de los documentos del proceso, que por lo general nunca se hacen públicos.

Según el comunicado de la fiscal general, Pam Bondi, y su número dos, Todd Blanche, la solicitud de sacar a la luz las 70 páginas del informe obedecía al interés público sobre cómo se había desarrollado la investigación de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el propio Departamento de Justicia.

El juez federal también afirmó que revelar los procedimientos del gran jurado podría representar "posibles amenazas" para la seguridad y la privacidad de las más de 1.000 víctimas de Epstein.

El acaudalado financista con conexiones de alto nivel murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual de menores.

El fallo de Berman se produce a menos de 10 días de que otro juez federal se negara a publicar las mismas transcripciones en el caso contra la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell. La mujer, de 63 años, cumple una condena de 20 años tras ser declarada culpable en 2021 de reclutar menores para el empresario.