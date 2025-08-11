Un juez rechaza divulgar las transcripciones del gran jurado en el caso de Ghislaine Maxwell

Publicado por Leandro Fleischer 11 de agosto, 2025

Un juez federal en Manhattan decidió no hacer públicas las transcripciones del gran jurado relacionadas con la investigación del Departamento de Justicia sobre Ghislaine Maxwell, asociada de largo tiempo del fallecido Jeffrey Epstein, a pesar de la solicitud del Gobierno de Estados Unidos.

La petición, impulsada por el presidente Donald Trump, buscaba responder al interés público y calmar las controversias que han rodeado el manejo de los expedientes de Epstein, pero el juez determinó que no había razones suficientes para justificar la divulgación.

El caso Jeffrey Epstein ha generado un sinfín de especulaciones



El caso de Jeffrey Epstein, quien murió en 2019 en una prisión federal mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, ha generado un sinfín de especulaciones y teorías conspirativas sobre sus actividades y las de sus asociados.

Epstein, registrado como delincuente sexual en Nueva York, fue acusado de abusar de menores, y su muerte, oficialmente declarada como suicidio, ha alimentado debates sobre posibles encubrimientos. Ghislaine Maxwell, actualmente cumpliendo una condena de 20 años por facilitar los abusos de Epstein, ha estado en el centro de estas investigaciones.

Los motivos esgrimidos por el juez



El juez Paul Engelmayer, quien preside el caso en Manhattan, argumentó que las transcripciones del gran jurado no aportarían información relevante o nueva sobre los crímenes de Epstein y Maxwell, sus clientes, las circunstancias de la muerte de Epstein o las fuentes de su riqueza. El juez destacó además que los documentos no cumplían con los criterios excepcionales requeridos para su publicación según las normas del Segundo Circuito, que permite divulgar materiales de un gran jurado solo en circunstancias especiales.

La solicitud del Gobierno para hacer públicas las transcripciones fue parte de un esfuerzo por mitigar las críticas, especialmente de sectores cercanos a Trump, quien en el pasado ha promovido teorías conspirativas sobre el caso. En julio, el Departamento de Justicia y el FBI publicaron un memorando que desmentía varias de estas teorías y aseguraba que no se divulgarían más materiales de las investigaciones de Epstein, lo que generó descontento público. En respuesta, Trump, quien tuvo una relación personal con Epstein, pidió a la fiscal general Pam Bondi que solicitara la apertura de las transcripciones.

El Departamento de Justicia presentó la solicitud a tres jueces federales, dos en Manhattan y uno en Florida, pero todos la rechazaron. En Florida, la jueza Robin Rosenberg señaló que la ley del Undécimo Circuito no permite la divulgación de estos registros. En el caso de Maxwell, se reveló que solo un agente del FBI y un detective del Departamento de Policía de Nueva York testificaron ante el gran jurado, lo que limita el alcance de cualquier información nueva que pudiera surgir de las transcripciones.

Recientemente, el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien anteriormente fue abogado personal de Trump, entrevistó a Maxwell a puertas cerradas para obtener más información sobre Epstein. Sin embargo, el Departamento de Justicia no ha compartido detalles sobre esta reunión, incluyendo quiénes participaron o qué dijo Maxwell.

Muchas preguntas seguirán sin respuesta



El caso continúa generando controversia, pero por ahora, los documentos del gran jurado permanecerán bajo sello, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre uno de los casos más notorios de las últimas décadas.