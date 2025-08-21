ODNI 2.0: Gabbard anuncia un plan de reducción del 40% de su plantilla

Publicado por Sabrina Martin 20 de agosto, 2025

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, presentó este miércoles un plan de transformación que reducirá el tamaño de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) en más del 40% antes de que termine el año. La medida, que busca eliminar duplicidades y acabar con lo que calificó como una estructura “inflada”, supondría un ahorro superior a los 700 millones de dólares anuales para los contribuyentes.

Según Gabbard, la iniciativa —denominada “ODNI 2.0”— no solo reducirá costos, sino que reorientará la misión de la agencia para centrarse en la seguridad nacional y en la entrega de inteligencia “objetiva, imparcial y oportuna” al presidente y a los responsables políticos.

Fin a la politización de la inteligencia

En su declaración, Gabbard fue tajante al señalar que durante dos décadas la comunidad de inteligencia se desvió de su mandato inicial. Aseguró que la ODNI se volvió ineficiente, con episodios de filtraciones de información clasificada y un uso politizado de la inteligencia que minó la confianza pública.

“Poner fin al uso de la inteligencia como arma y exigir responsabilidades a los actores maliciosos es esencial para empezar a ganarnos la confianza del pueblo estadounidense”, señaló.

Un portavoz de la oficina añadió que, pese a haber sido creada tras los atentados del 11 de septiembre para garantizar coordinación entre las agencias, la ODNI “no cumplió con su mandato original”.

Reestructuración y nuevas prioridades

El rediseño incluye la eliminación de misiones y personal redundante, el cierre del Campus Reston y el traslado del Consejo Nacional de Inteligencia al complejo principal de la ODNI. Según funcionarios, esta centralización permitirá mayor supervisión y eficiencia, además de importantes ahorros.

La nueva estrategia también contempla directrices para agilizar contrataciones con empresas de tecnología aprobadas para trabajar con la comunidad de inteligencia, lo que busca acelerar la innovación y reducir trámites burocráticos.

Además, se pondrá en marcha un plan de “reequilibrio” de la fuerza laboral civil y contratista, con el fin de reforzar la capacidad analítica, eliminar sesgos y promover un intercambio más rápido de información.