La Guardia Costera incauta miles de kilos de cocaína y detiene a 11 presuntos narcotraficantes con la “Operación Víbora del Pacífico” del DHS

Publicado por Agustina Blanco 20 de agosto, 2025

La Guardia Costera de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal en el Pacífico Oriental con el lanzamiento de la "Operación Víbora del Pacífico", una iniciativa destinada a interceptar drogas y contrabandistas antes de que lleguen a las costas estadounidenses.

Esta operación, respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la Administración de Donald Trump, busca desmantelar las redes de cárteles y organizaciones criminales que operan en la región.

Según el DHS, el 80% de las incautaciones de drogas ilícitas se realizan en el mar, lo que ha llevado a la Guardia Costera a reforzar sus interdicciones marítimas. Desde el inicio de la operación, se han interceptado múltiples embarcaciones, dando como resultado la confiscación de más de 10.297 kilogramos de cocaína y la detención de 11 presuntos narcotraficantes en una serie de operativos realizados entre el 8 y el 19 de agosto de 2025.

El 8 de agosto, el Cutter Hamilton interceptó una embarcación al sur de México, confiscando más de 1.814 kilogramos de cocaína y deteniendo a tres presuntos contrabandistas.

Tres días después, el 11 de agosto, un Destacamento de Aplicación de la Ley (LEDET) a bordo del USS Sampson de la Armada estadounidense persiguió otra embarcación sospechosa en la misma región. Los narcotraficantes intentaron deshacerse de su carga y huir, pero el LEDET inutilizó el motor de la embarcación con disparos desde un helicóptero, logrando la detención de dos personas y la incautación de 600 kilogramos de cocaína.

El Cutter Stone también desempeñó un papel clave en la operación. El 16 de agosto, al sur de las Islas Galápagos, inutilizó otra embarcación con disparos al motor desde un helicóptero, deteniendo a tres presuntos narcotraficantes y confiscando 1.590 kilogramos de cocaína.

Al día siguiente, el mismo buque interceptó otra embarcación, deteniendo a tres contrabandistas más y decomisando 1.814 kilogramos de cocaína. Finalmente, el 19 de agosto, el Cutter Stone incautó 1.367 kilogramos de cocaína de una embarcación sospechosa, mientras que una embarcación lanzada desde el USCGC Venturous recuperó 340 kilogramos de cocaína arrojados al agua.