La Guardia Costera alerta sobre un “aumento de la actividad” de buques chinos en el Ártico estadounidense

Publicado por Agustina Blanco 11 de agosto, 2025

La Guardia Costera de Estados Unidos ha reportado un “incremento” en la presencia de buques de investigación chinos en el Ártico estadounidense, detectando y monitoreando cinco embarcaciones de este tipo en la región durante los últimos días.

Este hecho, descrito como parte de una tendencia de tres años de mayor actividad, subraya la creciente competencia estratégica en el Ártico, según el comunicado oficial de las autoridades costeras.

La Guardia Costera señala las operaciones



El 5 de agosto, un avión C-130J Hércules de la Estación Aérea Kodiak identificó a los buques chinos Ji Di y Zhong Shan Da Xue Ji Di navegando hacia el noreste en el mar de Bering. Al día siguiente, el guardacostas estadounidense Waesche (WMSL 751) respondió al Zhong Shan Da Xue Ji Di, que transitaba hacia el norte por el mar de Chukchi, más allá del Círculo Polar Ártico, tras cruzar el estrecho de Bering. Estas operaciones se llevaron a cabo bajo la Operación Centinela Fronteriza, diseñada para contrarrestar actividades adversas en aguas de Alaska y el Ártico estadounidense, promoviendo el cumplimiento de normas internacionales.

El comunicado también destacó un incidente previo en julio, cuando un C-130J Hércules investigó al buque chino Xue Long 2, ubicado a 290 millas náuticas al norte de Utqiagvik, Alaska, dentro de la Plataforma Continental Extendida (ECS) de Estados Unidos. La Guardia Costera enfatizó que estas respuestas buscan proteger los intereses soberanos y garantizar la seguridad nacional frente a actividades potencialmente malignas.

Un monitoreo en conjunto



La agencia señaló que colabora con el Comando Norte de EEUU y el Comando de Alaska , además de otras agencias internacionales, para monitorear continuamente la actividad de buques extranjeros cerca de aguas soberanas y la ECS, asegurando el cumplimiento de las leyes estadounidenses e internacionales.

La presencia de estos buques chinos, que se suma a las operaciones de tres embarcaciones similares en la región el año pasado, refleja una intensificación de las actividades de investigación de China en el Ártico, una zona de creciente relevancia geoestratégica.