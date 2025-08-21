La Cámara de Representantes de Texas aprueba el nuevo mapa electoral republicano tras el fracaso del boicot demócrata

Publicado por Emmanuel Alejandro RondónAgustina Blanco 20 de agosto, 2025

La Cámara de Representantes de Texas, controlada por amplia mayoría por los republicanos, aprobó este miércoles un nuevo mapa electoral que podría darle hasta cinco escaños adicionales al GOP en la Cámara de Representantes federal. La medida se produce después de un boicot de dos semanas por parte de los demócratas del estado, quienes abandonaron el pleno y huyeron de Texas en un intento de frenar la iniciativa. Sin embargo, tras semanas rompiendo el quorum, los legisladores que se declararon en rebeldía finalmente regresaron a Austin sin haber logrado impedir la votación.

El proyecto de ley, aprobado por 88 votos contra 52 en una votación que siguió estrictamente líneas partidarias, fue presentado por el legislador republicano Todd Hunter, de Corpus Christi.

La propuesta redibuja puntualmente los distritos en áreas históricamente demócratas como Austin, Dallas, Houston y el sur de Texas. De esta manera, los republicanos fortalecieron sus posibilidades de ampliar su control en la Cámara, sin arriesgar los 25 distritos que ya dominan con relativa comodidad en el estado.

Mejorar el desempeño político de los republicanos El republicano Hunter defendió al GOP de las críticas, afirmando que el plan es una estrategia legítima para maximizar el rendimiento electoral de su partido.



“La redistribución puede hacerse en cualquier momento”, dijo. “El objetivo fundamental de este plan es sencillo: mejorar el desempeño político republicano”.



Los demócratas, mientras tanto, siguen denunciando la propuesta como un intento electoralmente discriminatorio impulsado por el presidente Donald Trump para garantizar la mayoría republicana en el Congreso en las elecciones de medio término de 2026.



El representante Chris Turner fue el abanderado demócrata para criticar el proyecto: “En una democracia, la gente elige a sus representantes. Este proyecto de ley revierte esa situación y permite que los políticos de Washington DC elijan a sus votantes”.



No obstante, los republicanos han recriminado que los mismos demócratas han incurrido en este tipo de prácticas en el pasado en otros estados. Esta distribución de distritos con fines partidistas se conoce como Gerrymandering y se ha vuelto una práctica común en Estados Unidos. De hecho, en respuesta a los esfuerzos de los republicanos en Texas, los demócratas de California, encabezados por el gobernador Gavin Newsom, iniciaron su propio proceso de redistribución de distritos para sumar cinco escaños a su favor de cara a las midterms de 2026.

Durante la sesión especial, los republicanos también rechazaron las 12 enmiendas presentadas por los demócratas, incluidas propuestas que buscaban retrasar la implementación del mapa hasta que un tribunal federal determinara que no vulnera el derecho al voto de las minorías.

El plan ahora avanza directamente hacia el Senado estatal, que ya aprobó una versión similar días atrás, y se espera que el gobernador Greg Abbott lo promulgue en los próximos días, consolidando así una de las redistribuciones más debatidas en la historia reciente del estado.