La alcaldesa de Boston desafía a Bondi sobre las ciudades santuario: "Nuestra ciudad nunca dejará de ser un hogar para todos"

Publicado por Sabrina Martin 19 de agosto, 2025

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu (D), rechazó este martes la advertencia del Departamento de Justicia, que señaló que las llamadas "ciudades santuario" podrían perder fondos federales si no colaboran en la aplicación de la ley migratoria. La medida forma parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para frenar el crimen y reforzar la seguridad nacional en jurisdicciones que han limitado la cooperación con agentes federales.

La fiscal general Pam Bondi envió la semana pasada cartas a 32 Gobiernos estatales y locales, incluida Boston, advirtiendo que estas jurisdicciones obstruyen la ley y ofrecen cobertura a inmigrantes que cometen delitos. Según la Administración, el incumplimiento abriría la puerta a sanciones financieras y acciones legales.

Wu rechaza la advertencia federal

En una carta de respuesta, Wu calificó la advertencia de “inconstitucional” y acusó a la Administración Trump de atacar a las ciudades para “ocultar sus fracasos”. La alcaldesa defendió la gestión de seguridad en Boston, afirmando que la policía local colabora regularmente con agencias estatales y federales en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas.

En su mensaje, aseguró que Boston “nunca dejará de ser (…) un hogar para todos”, subrayando que la ciudad no modificará sus políticas migratorias.