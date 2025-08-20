‘Cornhusker Clink’: El gobernador de Nebraska y Kristi Noem anunciaron un nuevo centro de detención de inmigrantes en McCook

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de agosto, 2025

El estado de Nebraska anunció este martes que abrirá un centro de detención de inmigrantes en el suroeste del estado, el cual será apodado ‘Cornhusker Clink’, un juego de palabras con el apodo de Nebraska y un antiguo término de la jerga para referirse a la cárcel. De esta forma, el nombre alternativo con el que contará la cárcel seguirá la línea de los centros de detención de inmigrantes que se han anunciado a lo largo de esta segunda administración del presidente Donald Trump, los cuales son: ‘Speedway Slammer’ en el estado de Indiana y ‘Deportation Depot’ y ‘Alligator Alcatraz’ en el estado de Florida.

En un comunicado, el gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, informó que tanto él como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habían acordado usar un campamento laboral penitenciario de mínima seguridad existente en la ciudad de McCook para albergar a inmigrantes que se encuentren retenidos y en espera de deportación. “Esto se trata de mantener seguros a los habitantes de Nebraska, y a los estadounidenses en todo nuestro país”, comentó el gobernador.

“Sacar de nuestro país a lo peor de lo peor”

Poco después de emitir su comunicado, Pillen celebró una conferencia de prensa en McCook en la que comentó a los periodistas presentes que la cárcel contaría con la ventaja de estar ubicada en una instalación ya existente, añadiendo que esta se encontraba cerca de un aeropuerto regional. Asimismo, el gobernador de Nebraska detalló que desconocía si el centro de detención para inmigrantes albergaría tanto a hombres como a mujeres, o si podrían retenerse niños. De igual forma, el líder conservador añadió que conoció el interés de la Administración Trump por la instalación el viernes pasado.

Por su parte, Noem detalló en otro comunicado que la cárcel contará con 280 camas y agradeció a Pillen por su colaboración. “PRÓXIMAMENTE en Nebraska: Cornhusker Clink. Hoy anunciamos una nueva asociación con el estado de Nebraska para ampliar el espacio de camas de detención en 280 camas. Gracias al gobernador Pillen por su colaboración para ayudar a sacar de nuestro país a lo peor de lo peor. Si estás en Estados Unidos ilegalmente, podrías terminar en el Cornhusker Clink de Nebraska. Evita el arresto y autodepórtate ahora usando la aplicación CBP Home”, comentó Noem.