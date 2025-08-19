Trump abordó con la presidente de la Comisión Europea “el enorme problema mundial de los niños desaparecidos” en la guerra de Ucrania

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump publicó este lunes en su cuenta de Truth Social “un mensaje para elogiar a la ‘distinguida y muy respetada presidenta de la Comisión Europea’, Ursula von der Leyen”, con quien el líder republicano reveló que habría tenido varias conversaciones sobre “el enorme problema mundial de los niños desaparecidos” en la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de una reunión en la Casa Blanca tanto con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski como con otros líderes europeos, con quienes Trump conversó acerca de un acuerdo de paz para poner fin a dicho conflicto armado.

De igual forma, el presidente estadounidense señaló que la situación de los niños desaparecidos en la guerra, la cual inició en 2022 luego de que Rusia decidiera invadir Ucrania, “es un gran tema para mi esposa, Melania”, para luego culminar su publicación en Truth Social asegurando que “Es un tema que está en lo más alto de todas las listas, y el mundo trabajará en conjunto para resolverlo, ¡con la esperanza de devolverlos a sus familias!”.

Reunión entre Zelenski y Putin

Trump publicó este mensaje a través de su cuenta de Truth Social poco después de confirmar, mediante dicha red social, los preparativos para una reunión entre Zelenski y el presidente ruso Vladímir Putin, la cual dará lugar a otro encuentro en el que también formará parte el líder republicano.

"Al término de las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar aún por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski. Después de esa reunión, tendremos una reunión trilateral, en la que participaremos los dos presidentes y yo mismo. Una vez más, este ha sido un primer paso muy positivo para una guerra que lleva casi cuatro años. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff están coordinando con Rusia y Ucrania", escribió Trump.

De igual forma, Trump agradeció a los líderes europeos que formaron parte de la reunión de este lunes en la Casa Blanca al comentar: "Durante la reunión discutimos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con los Estados Unidos de América. Todos están muy contentos con la posibilidad de PAZ para Rusia/Ucrania".