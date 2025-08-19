Crisis financiera en el DNC: una brecha millonaria frente a los republicanos

Publicado por Williams Perdomo 19 de agosto, 2025

El Comité Nacional Demócrata (DNC) enfrenta una significativa desventaja financiera frente al Comité Nacional Republicano (RNC). A finales de junio de 2025, el RNC disponía de 80 millones de dólares, mientras que el DNC solo contaba con 15 millones. Se trata de una brecha casi el doble de la registrada en la misma etapa durante la primera presidencia de Donald Trump.

Los datos provienen de un análisis de POLITICO sobre financiamiento de campañas. Según el estudio, muchos de los principales donantes demócratas han decidido frenar sus aportes este año debido a la deriva del partido.

El informe señaló que, aunque el DNC recaudó 33,8 millones de dólares a través de ActBlue en el primer semestre de 2025, el número de donantes no ha aumentado significativamente, lo que indica que la base de donantes no se ha expandido lo suficiente para compensar la pérdida de grandes aportes.

“Y el partido ha agotado rápidamente el dinero recaudado en el primer semestre, incluyendo el gasto de más de 15 millones de dólares este año para cubrir gastos pendientes de la campaña presidencial de Kamala Harris”, explicó POLITICO. De esta manera, el análisis indicó que el DNC tiene menos efectivo este verano que en cualquier otro momento de los últimos cinco años.

La situación también ha puesto el foco en la dirección del partido, ahora bajo el liderazgo de Ken Martin, elegido a principios de este año. Fuentes señalaron que los donantes sienten que el partido está sin rumbo, sin mensaje claro y sin liderazgo sólido.

“Los donantes ven al DNC como un partido sin rumbo, sin mensaje y sin líder. Esas son las palabras de moda que escucho una y otra vez”, dijo un asesor de donantes demócratas, que prefirió el anonimato.

Dificultades para atraer grandes aportes Según el análisis de los documentos del DNC ante la Comisión Federal Electoral, únicamente 47 donantes hicieron la contribución máxima en el primer semestre de este año, frente a más de 130 en el mismo período de 2021. Para comparar, en 2017, cuando el partido también enfrentaba dificultades para atraer grandes aportes, la cifra fue de 37.

Además, el ritmo de donaciones en línea al DNC ha caído en los últimos meses. Su mejor mes fue marzo, con 8,6 millones de dólares recaudados de 254.000 donantes a través de ActBlue, mientras que en junio la cifra bajó a 4,1 millones de 157.000 donantes. Y llegar a esos donantes en línea tiene un costo: el informe detalló que el DNC gastó al menos 5,7 millones de dólares en recaudación digital, según sus reportes a la Comisión Federal Electoral (FEC).