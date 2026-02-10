Voz media US Voz.us
Colombia y EEUU incautan un narcosubmarino con cocaína valorada en $441 millones

Durante la operación fueron capturados los cuatro tripulantes de la embarcación, quienes quedaron a disposición de la justicia.

Un submarinoJung Yeon-je / AFP

Sabrina Martin

Las autoridades de Colombia, en coordinación con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos, interceptaron en aguas internacionales un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína. El cargamento, valorado en aproximadamente 441 millones de dólares, fue destruido por las autoridades.

Durante la operación fueron capturados los cuatro tripulantes de la embarcación, quienes quedaron a disposición de la justicia para enfrentar los procesos judiciales correspondientes.

Operativo posterior a la reunión entre Trump y Petro

La interdicción se produjo pocos días después de la visita oficial del presidente colombiano Gustavo Petro a la Casa Blanca, donde sostuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión tuvo como objetivo recomponer la relación bilateral y definir nuevas estrategias conjuntas en materia de seguridad.
Este operativo marca uno de los primeros resultados visibles de esa nueva etapa de coordinación entre ambos Gobiernos en la lucha contra el narcotráfico.

Declaraciones oficiales

Tras el decomiso, la oficina estadounidense involucrada en el operativo destacó la importancia del trabajo conjunto y señaló en un comunicado: “Las alianzas sólidas dan resultados sólidos”.

