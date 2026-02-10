El embajador de EEUU en Israel: “Si Irán no renuncia a sus ambiciones nucleares, todo podría terminar en una guerra”

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de febrero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, sobre los últimos acontecimientos en la guerra entre el Estado Judío y el grupo terrorista palestino Hamás, así como también sobre lo que actualmente acontece en Irán y la posibilidad de una intervención militar en el país persa.

“El futuro a largo plazo de Gaza depende de que Hamás desaparezca, y ciertamente de que tengan que entregar sus armas. Nunca ha habido ninguna duda de que deben desarmarse y de que no tienen ningún futuro en Gaza. ¿Por qué tendrían futuro allí?, Sería como dejar que los Nazis tuvieran un papel en el futuro de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. […] Creo que, si no se hace nada e Irán no renuncia a sus ambiciones nucleares, una guerra en algún momento será inevitable, porque Irán insiste en ello.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.