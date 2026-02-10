EEUU intercepta en el Índico a un buque petrolero que partió de Venezuela

Publicado por Virginia Martínez 9 de febrero, 2026

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron este lunes que interceptaron al buque petrolero Aquila II en el Océano Índico tras seguirlo desde el Caribe. El Departamento de Defensa afirmó que el rastreo se inició cuando el barco partió de aguas venezolanas como parte de una flotilla de embarcaciones sancionadas.

La operación fue confirmada por el Departamento de Guerra, que la describió como una “interdicción marítima” realizada sin incidentes en el área bajo responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (IndoPaCom). Las autoridades no precisaron si el barco fue incautado.

Una operación sin confirmación de incautación

El Pentágono no ha aclarado si el Aquilla II quedará bajo custodia estadounidense, como ha ocurrido con otros buques en el Caribe en los últimos meses. La única información oficial señala que el abordaje se realizó sin enfrentamientos y que formó parte de la aplicación de la cuarentena a barcos sancionados.

Hasta ahora, el personal estadounidense ha incautado al menos siete petroleros en el Caribe que estaban vinculados a Venezuela y operaban en violación de estas restricciones.

Mensaje del Pentágono sobre el dominio marítimo

Tras la interdicción, el Pentágono publicó un mensaje en la red social X en el que subrayó la capacidad militar de Estados Unidos para actuar en cualquier entorno.

“Ninguna otra nación en el planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas te encontrarán y harán justicia”, señaló la publicación.

El mensaje concluyó con una advertencia directa: “Te quedarás sin combustible mucho antes de que nos superes”.

En otra publicación, el Departamento de Defensa afirmó que negará a los actores ilícitos y sus aliados la capacidad de desafiar el poder estadounidense en el ámbito marítimo global.