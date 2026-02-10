Jamenei pide a los iraníes que empujen al enemigo a la desesperación

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de febrero, 2026

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei exhortó el lunes a su nación a unificarse en momentos en que Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región del Golfo.

"Hay que llevar al enemigo a la desesperación. La desesperación del enemigo se refleja en nuestra unidad, fortaleza de pensamiento y determinación, y firmeza al enfrentar las tentaciones del enemigo. Estas son las que construyen el poder nacional", tuiteó Jamenei.

AFP citó al líder iraní llamando a sus ciudadanos a mostrar determinación ante el 47º aniversario esta semana de la Revolución Islámica que llevó a los mulás al poder.

Desde 1979, "las potencias extranjeras siempre han intentado restaurar la situación anterior", dijo, refiriéndose a la monarquía, representada hoy por el príncipe heredero Reza Pahlavi.

"El poder nacional tiene menos que ver con misiles y aviones y más con la voluntad y la firmeza del pueblo. Muéstrenlo de nuevo y frustren al enemigo", dijo Jamenei.

Mientras tanto, en Israel, el líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, dijo el lunes que espera que el primer ministro Benjamin Netanyahu pueda convencer a la Administración Trump de que tome una decisión histórica que acabe con Irán como amenaza estratégica.

Irán "es un desafío regional", dijo Gantz, exjefe del Estado Mayor de las FDI y ministro de Defensa, a JNS. "Y también soy consciente de que es una amenaza para el Estado de Israel. Sin embargo, no es sólo asunto nuestro. ... Irán es un desafío global", subrayó.

"Estamos al borde de una encrucijada histórica que yo diría que puede afectar a todo Medio Oriente y, en cierto modo, a todo el planeta, a todo el mundo, en términos de amenazas estratégicas, y no creo que debamos dar a Irán los próximos 50 años para que desempeñe el papel que desempeñó en los últimos 50 años", prosiguió.

Gantz dijo que espera que "el primer ministro pueda convencer" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de su capacidad para ser el catalizador de este cambio durante la visita de Netanyahu a la Casa Blanca prevista para el 11 de febrero.

"Las relaciones entre Israel y Estados Unidos son muy importantes, unas relaciones muy sinceras, independientemente de la manipulación política que [la gente está] intentando crear. Espero que [Netanyahu y Trump] mantengan allí una conversación productiva", dijo Gantz.

El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Irán, juró que Teherán nunca abandonará el enriquecimiento de uranio, aunque eso signifique una guerra con Estados Unidos.

La República Islámica "ha pagado un precio muy alto por su programa nuclear pacífico y por el enriquecimiento de uranio", dijo Abbas Araghchi durante un foro en la capital, según AFP.

También comentó el despliegue militar de Estados Unidos en la región, diciendo que la demostración de fuerza "no nos asusta."

